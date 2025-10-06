Αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για τις διαπραγματεύσεις που ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί ότι θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου στη Γάζα και θα φέρουν την απελευθέρωση των ομήρων, παρά τα αγκάθια που παραμένουν όπως επί παραδείγματι η παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων εντός της Λωρίδας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμενόταν να ξεκινήσουν την παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πρώτη προτεραιότητα των συνομιλιών οι όμηροι και οι κρατούμενοι

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές είχαν φτάσει στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ ελ-Σέιχ, για τις συνομιλίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην απελευθέρωση ομήρων, μέρος του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αξιωματούχοι της Χαμάς είχαν ήδη φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε στο Reuters ότι αναμένει ότι ο γύρος συνομιλιών που ξεκινά τη Δευτέρα δεν θα είναι γρήγορος, και θα διαρκέσει τουλάχιστον μερικές ημέρες. Η άμεση συμφωνία είναι απίθανη, καθώς ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία με όλες τις λεπτομέρειες να έχουν διευθετηθεί πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η εκεχειρία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες ήταν σκεπτικός για τις προοπτικές μιας σημαντικής εξέλιξης δεδομένης της βαθιάς αμοιβαίας δυσπιστίας, λέγοντας ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ανησυχούν ότι το Ισραήλ – με επικεφαλής την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του – μπορεί να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις μόλις ανακτήσει τους ομήρους.

Ποιοι αποτελούν τις διαπραγματευτικές ομάδες

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αξιωματούχους των υπηρεσιών κατασκοπείας Μοσάντ και Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, και τον συντονιστή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς.

Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμενόταν να συμμετάσχει αργότερα αυτή την εβδομάδα, εν αναμονή των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι του Ντέρμερ και του πρωθυπουργού δεν σχολίασαν άμεσα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς ηγείται του εξόριστου ηγέτη της ομάδας στη Γάζα, Χαλίλ Αλ-Χάγια, του οποίου η επίσκεψη στην Αίγυπτο ήταν η πρώτη από τότε που επέζησε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον γιο του στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς θα επιδιώξουν διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανισμό ανταλλαγής των εναπομεινάντων ομήρων – ζωντανών και νεκρών – με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται στο Ισραήλ, μια ισραηλινή στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα και μια εκεχειρία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οργάνωση αργά την Κυριακή.

Ένα ακανθώδες ζήτημα είναι πιθανό να είναι η ισραηλινή απαίτηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο του Τραμπ, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Η ομάδα έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι δεν θα αφοπλιστεί εκτός εάν το Ισραήλ τερματίσει την κατοχή της και δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Νετανιάχου, η χώρα του οποίου έχει απομονωθεί διεθνώς λόγω της καταστροφής της Γάζας, λέει ότι ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα δημιουργηθεί ποτέ. Η Βρετανία, η Γαλλία και αρκετές άλλες δυτικές χώρες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης τον περασμένο μήνα.

Συμφωνούν στα βασικά στοιχεία, όμως υπάρχουν πολλά αγκάθια

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν στα βασικά στοιχεία του σχεδίου Τραμπ, αν και όχι στις βασικές λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αισιόδοξος, αφού κέρδισε την υποστήριξη από αραβικά και δυτικά κράτη.

«Μου λένε ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν οι πιο ελπιδοφόρες μέχρι στιγμής, καθώς «για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, δεν πρόκειται μόνο για μια εκεχειρία, αλλά για μια βιώσιμη πολιτική λύση».

Ο Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για συμφωνίες ομαλοποίησης με το Ισραήλ και πολλά αραβικά κράτη κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας το 2020, δήλωσε ότι το σχέδιό του για τη Γάζα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή και να μεταμορφώσει την περιοχή.

Η πρώτη φάση των συνομιλιών αφορά την απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που φυλακίζονται στο Ισραήλ. Υπάρχουν 48 εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η Χαμάς ενέκρινε την Παρασκευή την απελευθέρωση ομήρων και ορισμένα άλλα στοιχεία του σχεδίου του Τραμπ.