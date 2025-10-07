«Βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μιλώντας στο podcast του Αμερικανού σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, όπως μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των ομήρων μας και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», εξήγησε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άνοιξε τη συνέντευξή του χαρακτηρίζοντας την 7η Οκτωβρίου ως «το πιο φρικτό γεγονός που έχει γνωρίσει ο εβραϊκός λαός μετά το Ολοκαύτωμα», υπογραμμίζοντας πως «όλοι πίστεψαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια μετά, έχουμε καταστρέψει τον ιρανικό άξονα και τα παρακλάδια του».

«Θα φτάσουμε στην εξάλειψη της Χαμάς»

«Η Χαμάς δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί, αλλά θα φτάσουμε εκεί», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «η Χεζμπολάχ, η Συρία και οι Χούθι έχουν επίσης δεχθεί βαριά πλήγματα».

«Από εκείνη την ημέρα, το Ισραήλ έχει αναδειχθεί στο ισχυρότερο κράτος της περιοχής», ανέφερε, «όμως υπάρχουν ακόμη αποστολές που πρέπει να ολοκληρωθούν για να έρθει η τελική νίκη».

«Θέλουμε να δούμε τους ομήρους μας να επιστρέφουν στο σπίτι, και είμαστε κοντά, έστω κι αν δεν έχουμε ακόμη πετύχει πλήρως. Παράλληλα, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναγνωρίσουμε ένα εντυπωσιακό γεγονός: από τα βάθη της απελπισίας, αναγεννηθήκαμε και επιστρέψαμε ως η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή — ίσως πιο ισχυροί από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες», κατέληξε ο Νετανιάχου.