Υπό την αφόρητη πίεση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα, όπου οι αναφορές καταδεικνύουν ότι αυτές συνεχίζονται, αλλά και των νέων επιδρομών των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη που σημειώνονται σήμερα, οι συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για να επιτευχθεί συμφωνία με βάση το σχέδιο Τραμπ των 20 σημείων προχωρούν για δεύτερη μέρα χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ούτε την επιτυχία τους, ούτε πόσο θα διαρκέσουν.

Ανακοινώσεις από Χαμάς για τους όρους της

Παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσο «βαθιά» έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Χαμάς Φάουζι Μπαρχούμ, ο οποίος υποστήριξε ότι η ομάδα των διαπραγματευτών της προσπαθεί ενεργά και επιδιώκει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου.

Ακολουθώντας την ίδια γραμμή που έκανε τον Τραμπ την Παρασκευή να δείξει εμπιστοσύνη στην Χαμάς ότι πράγματι θέλει να λήξει ο πόλεμος και να προχωρήσει σε μια κίνηση που άφησε άφωνο τον Νετανιάχου, διατυπώνοντας την απαίτηση το Ισραήλ να σταματήσει να βομβαρδίζει αμέσως την Γάζα, η ηγεσία της Χαμάς επαναβεβαίωσε την δέσμευση της στο σχέδιο Τραμπ και ξεκαθάρισε τους στόχους της στις διαπραγματεύσεις.

Ο Μπαρχούμ ανέφερε πως η Χαμάς θέλει:

1) Μόνιμη και συνολική εκεχειρία

2) Την πλήρη απόσυρση όλων των Ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη της Λωρίδα της Γάζας

3) Χωρίς περιορισμούς είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

4) Την επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

5) Την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης, η οποία θα επιβλέπεται από ένα εθνικό Παλαιστινιακό φορέα τεχνοκρατών

6) Μια δίκαιη ανταλλαγή κρατουμένων

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του Τραμπ απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 ομήρους – περίπου 20 από αυτούς που το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι ακόμα ζωντανοί – να παραδώσει την εξουσία και να αφοπλιστεί με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων, την αύξηση της βοήθειας και τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης.

Η Χαμάς έχει συμφωνήσει μόνο σε τρία σημεία: την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παράδοση της εξουσίας και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ εμφανίζεται να έχει διαφορετική αντίληψη, δέχεται τα «πυρά» του Κατάρ

Από την πλευρά της η ισραηλινή πλευρά για στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πλήρως από την Γάζα, αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ και με βάση τα όσα συμβαίνουν πίσω στην Γάζα, δηλώσεις έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ Αλ Ανσάρι, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου προς επεξεργασία και υπογράμμισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά συγκεκριμένα στην κατάπαυση του πυρός.

Όπως υπογράμμισε για το θέμα «πρέπει να απαντήσε πρώτα η ισραηλινή κατοχική κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει παύσει πυρ αν οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού περί συμφωνίας με το σχέδιο Τραμπ ήταν αληθείς». «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων είναι μια διαδικασία, κατά την οποία όλα τα μέρη είναι έντονα προσηλωμένα στην επίτευξη συναίνεσης, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη», πρόσθεσε ο Ανσάρι. Όπως ανέφερε, «οι προβλέψεις του σχεδίου απαιτούν πρακτική εφαρμογή επί του πεδίου, κάτι που φυσικά απαιτεί επικοινωνία με όλα τα μέρη». Όπως σημείωσε η παράδοση των ομήρων ουσιαστικά σημαίνει και το τέλος του πολέμου.

Ο Ανσάρι αποκάλυψε επίσης ότι το Κατάρ θεωρεί ότι το μέλλον της Γάζας πρέπει να παραμείνει στα χέρια των ίδιων των Παλαιστίνιων και κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν θα πρέπει να καθορίζει την τύχη της περιοχής, αλλά και ότι το Ισραήλ τροποποίησε την τελευταία στιγμή την συμφωνία που είχαν συζητήσει Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες πριν από την επίσημη ανακοίνωση του.

Όλοι περιμένουν την αμερικανική αντιπροσωπεία

Με τις δηλώσεις αυτές, τόσο από τη Χαμάς, όσο και από το Κατάρ που έχει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, τον οποίο ανέλαβε εκ νέου μετά από την δημόσια συγγνώμη του Νετανιάχου για την επίθεση στην Ντόχα που είχε σαν στόχο την ηγετική ομάδα της Χαμάς, να δίνουν το κλίμα που επικρατεί κατά την δεύτερη μέρα της διαδικασίας, όλες οι πλευρές φαίνεται ότι παίρνουν θέση για την άφιξη στην Αίγυπτο αύριο του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γουίτκοφ (πιθανότατα και με την συμμετοχή του πρώην συμβούλου και γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ) αναμένεται να φτάσει στην χώρα και να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμπντελάτι κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό ομολόγο του Γιόχαν Βάντεφουλ: «Είχαμε μακρύ από κοινού διάλογο με τον Στιβ Γουίτκοφ, που σχεδιάζει να έρθει στην Αίγυπτο εντός των επόμενων ωρών. Η συζήτηση μας αφορούσε το πόσο σημαντικό κρίνεται να υπάρξει μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιθέτηση του σχεδίου Τραμπ, αλλά και για την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων για την παροχή προστασίας στους Παλαιστίνιους και για την ασφάλεια της ισραηλινής πλευράς».

Ακτίνα αισιοδοξίας δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς

Τα παραπάνω, ανεξάρτητα από το εάν τελικά αυτές οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν γρήγορα -όπως θέλει ο Τραμπ- ή έπειτα από σημαντική παράταση -όπως πιθανόν θέλει η ισραηλινή ηγεσία- σε μια συμφωνία, δημιουργούν μια δυναμική που επιτρέπουν να υπάρξει μια ακτίνα αισιοδοξίας (τουλάχιστον για μια εκεχειρία και για την απελευθέρωση των ομήρων), παρά το γεγονός ότι οι θέσεις της Χαμάς και του Ισραήλ, αλλά και οι ερμηνείες που δίνουν σε κομμάτια του σχεδίου Τραμπ, συνεχίζουν να είναι διαμετρικά αντίθετες, δύο ακριβώς χρόνια μετά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την επιχείρηση «Πλημμύρα του Αλ Ακσά» που πυροδότησε όλη τη νέα αιματοχυσία.

Παρόμοια εκτίμηση της κατάστασης έχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε: «η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον πολύ κοντά. Αυτή η στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών».