5 το πρωί: Η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα – Η εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – Το νέο κύμα κακοκαιρίας
Στην Αίγυπτο λαμβάνουν χώρα, αρχής γενομένης από σήμερα, οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα πάνω τους καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί πως έφτασε η ώρα της ειρήνης.
1
Ξεκινάνε σήμερα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς
- Τι αναμένουμε από τις διαπραγματεύσεις; Οι συζητήσεις για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στις δύο μεριές ξεκινάνε σήμερα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να κρατήσουν και μέρες. Η Χαμάς έχει αποδεχθεί ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης των ΗΠΑ, ενώ ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης πυρός αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν η εμπόλεμη κατάσταση θα συνεχιστεί.
- Τι περιλαμβάνεται στις συζητήσεις; Το σχέδιο ειρήνης περιλαμβάνει μια «γραμμή απόσυρσης» εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη που κυκλοφόρησε. Το Ισραήλ συμφώνησε σε αυτήν την αρχική γραμμή και υπόσχεται ότι μόλις η Χαμάς επιβεβαιώσει τη συμφωνία, η εκεχειρία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Παρά τις δηλώσεις, όμως οι επιθέσεις συνεχίζονται και παραμένουν αμφίβολα τα ζητήματα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων και της ασφάλειας των αμάχων.
- Τι προβλέπει το σχέδιο και ποιος είναι ο ρόλος της Χαμάς; Το σχέδιο για τη Γάζα θεωρείται υψηλού ρίσκου, καθώς προβλέπει τη δημιουργία προτεκτοράτου πενταετούς διάρκειας υπό διεθνή έλεγχο και διοίκηση από τεχνοκράτες, με την Παλαιστινιακή Αρχή σε δευτερεύοντα ρόλο. Η Χαμάς εμφανίζεται ως «κλειδί» στη διαδικασία, αφού η απελευθέρωση ομήρων μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωσή της, ενώ η καχυποψία και ο φόβος προβοκάτσιας απειλούν να τινάξουν τη συμφωνία στον αέρα.
2
Νέα εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Η διεκδίκηση: Ακόμα ένα επεισόδιο στο πολύπαθο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά το δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας για φερόμενη απαίτηση του ΑΔΜΗΕ να διεκδικήσει από την ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) ανάκτηση, πέραν της καταβολής της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ, επιπλέον ποσού που φθάνει στα 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έχουν γίνει υπέρ του εγχειρήματος έως σήμερα.
- Η απάντηση: Ο ΑΔΜΗΕ έσπευσε μεν να διαψεύσει το δημοσίευμα διευκρινίζοντας ότι αναγνωρίζει προς ανάκτηση τα 25 εκατ. ευρώ και απλώς διεκδικεί την αναγνώριση από την ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών «ακόμη και εάν η ανάκτηση τους γίνει μετά την ηλέκτριση του έργου».
- Τα πυρά: Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του δημοσιεύματος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έσπευσε να εξαπολύσει σφοδρά πυρά έναντι του ΑΔΜΗΕ και του επικεφαλής του κ. Μάνου Μανουσάκη. «Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά.
3
Προφυλακίστηκαν 5 για τις απάτες με τον ΦΠΑ
- Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες: Στην φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα των συνολικά 17 κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για απολογία, ενώ σήμερα οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους οκτώ.
- «Μπάζα» εκατομμυρίων: Σύμφωνα με την δικογραφία, η ομάδα φέρεται κατά τα έτη 2023-2025 να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
- Βαρύ το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες: Στους κατηγορούμενους αποδίδονται βαριές κατηγορίες που αφορούν την δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων.
4
Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα από χθες το βράδυ
- Έρχεται η «Barbara»: Το βαρομετρικό χαμηλό «Barbara», που σχηματίστηκε στον κόλπο της Γένοβας, άρχισε να επηρεάζει την Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα φέρει σταδιακή επιδείνωση του καιρού για περίπου 48 ώρες, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται, όπως υπογράμμισε, για μια κλασική για την εποχή μεταβολή, «περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη».
- Οι περιοχές που θέλουν προσοχή: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σήμερα, Δευτέρα στη δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, ενώ λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί και στην Αττική. Ακόμα, αύριο, Τρίτη τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις βόρειες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μικρής διάρκειας βροχές αναμένονται και πάλι στην Αττική.
- Πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι: Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση έως και 8 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη, με τις μεσημεριανές τιμές να φτάνουν κοντά στους 20°C, ενώ το πρωί και το βράδυ, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, θα καταγραφούν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ σήμερα και αύριο — βόρειοι στο Ιόνιο και δυτικοί στο νότιο Αιγαίο.
5
Επικράτηση για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι, νίκες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ
- Το ντέρμπι: Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League στην Τούμπα, νικώντας με 2-1 τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο 22′ με τον Τσικίνιο, αλλά οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα με τα γκολ του Τάισον στο 63′ και το Ζίφκοβιτς από την άσπροη βούλα στο 75′.
- Η νίκη του Παναθηναϊκού: Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας με 1-0 του Ατρόμητου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε με κεφαλιά ο Τσέριν στο 48ο λεπτό.
- Η μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ: Η Ένωση αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Κηφισιά, κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να πάρει τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας με 3-2.Τα γκολ της Κηφισιά πέτυχαν οι Τεττέι στο 14′ και Παντελίδης στο 29′, ενώ της ΑΕΚ οι Καλοσκάμης στο 44′, Γιόβιτς στο 60′ και Μαρία στο 90+2′:
