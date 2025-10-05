Ακόμα ένα επεισόδιο στο πολύπαθο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής όταν η εφημερίδα Φιλελεύθερος έφερε στη δημοσιότητα φερόμενη απαίτηση του ΑΔΜΗΕ να διεκδικήσει από την ΡΑΕΚ ανάκτηση, πέραν της καταβολής της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ, επιπλέον ποσού που φθάνει στα 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έχουν γίνει υπέρ του εγχειρήματος έως σήμερα.

Ο ΑΔΜΗΕ έσπευσε μεν να διαψεύσει το δημοσίευμα διευκρινίζοντας ότι αναγνωρίζει προς ανάκτηση τα 25 εκατ. ευρώ και απλώς διεκδικεί την αναγνώριση από την ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών «ακόμη και εάν η ανάκτηση τους γίνει μετά την ηλέκτριση του έργου».

Σφοδρά πυρά έναντι του ΑΔΜΗΕ

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του δημοσιεύματος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έσπευσε να εξαπολύσει σφοδρά πυρά έναντι του ΑΔΜΗΕ και του επικεφαλής του κ. Μάνου Μανουσάκη. «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια το βαθύ ρήγμα που υπάρχει μεταξύ της Λευκωσίας και του ΑΔΜΗΕ, εντός του οποίου όμως δοκιμάζονται οι ελληνοκυπριακές σχέσεις.

Ωστόσο, ο κ. Χριστοδουλίδης επιχείρησε να αποκλιμακώσει την ατμόσφαιρα, τουλάχιστον όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, διευκρινίζοντας ότι «με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντηση μας στη Νέα Υόρκη».

Εικόνα σύμπλευσης παρά το αδιέξοδο

Υπενθυμίζεται ότι παρά το αδιέξοδο των τελευταίων μηνών οι κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επιχείρησαν να μεταδώσουν εικόνα σύμπλευσης από το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρά το γεγονός ότι το έργο παραμένει σε τέλμα, καθώς ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκωσία φαίνονται διατεθειμένες να προχωρήσουν στα απαραίτητα πίσω βήματα ώστε να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες για τον GSI.

Όπως έχει αναδείξει επανειλημμένως το Βήμα, η ελληνική κυβέρνηση αναμένει από την Κύπρο να καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ τη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ ώστε αποδείξει εμπράκτως ότι στηρίζει τη συνέχεια του έργου.

Από την πλευρά της Λευκωσίας έχουν εκφραστεί δημοσίως επιφυλάξεις τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, όσο και για τις δυνατότητες και κυρίως τη θέληση της Αθήνας να εγγυηθεί την επιστροφή των ερευνητικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το βάρος των τουρκικών απειλών.

Οι αντιρρήσεις όσον αφορά τις οικονομοτεχνικές μελέτες διατυπώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μάκη Κεραυνό, με τους διαφωνούντες πάντως στη Λευκωσία να μην περιορίζονται σε κομματικά στεγανά, ενώ ανησυχία περί του κινδύνου να καταβληθεί η δόση των 25 εκατ. ευρώ χωρίς να ολοκληρωθεί το έργο έχει εκφραστεί από σειρά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συμφέροντα πίσω από τα εμπόδια;

Επιπλέον, στην Αθήνα εκτιμούν ότι πίσω από τα εμπόδια που τίθενται κατά καιρούς έναντι της ολοκλήρωσης του GSI υποκρύπτονται συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας.

Όπως άλλωστε είχε δηλώσει προ ολίγων εβδομάδων ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης«η Κύπρος έχει τη δεύτερη πιο ακριβή ενέργεια στην ΕΕ».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε παραγγείλει τουλάχιστον δύο μελέτες στις οποίες αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του έργου: Οι τεχνικές παράμετροι, η οικονομική βιωσιμότητα αλλά και το λεγόμενο γεωπολιτικό ρίσκο, δηλαδή ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί το έργο εξαιτίας παρέμβασης της Τουρκίας. Στηριζόμενος σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία πάντως δεν δημοσιεύθηκαν εν συνόλω, ο κ. Κεραυνός υποστήριξε σιβυλλικά την περασμένη Δευτέρα ότι αν η Κύπρος καταβάλλει τα χρήματα τότε «υπάρχει κίνδυνος».

Σύμφωνα δε με τον ίδιο δεν ουδείς γνωρίζει το πραγματικό κόστος του έργου, το οποίο μπορεί να φθάσει έως και τα 3,1 δισ. ευρώ.

Παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις της Αθήνας, δια στόματος τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του υπουργού Εξωτερικών, ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ολοκληρωθεί, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται είναι αρκετά πιο περίπλοκη, διότι όπως προκύπτει από καλά πληροφορημένες πηγές πέριξ του Προεδρικού Μεγάρου της Λευκωσίας, ο κ. Χριστοδουλίδης δεν είναι διατεθειμένος να στηρίξει ένα έργο το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην ολοκληρωθεί λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας.

Πάντως, μετά και το νέο επεισόδιο φαίνεται ότι θα προκαλέσει νέες καθυστερήσεις. Ούτε η Λευκωσία σκοπεύει να πληρώσει τα 25 εκατ. ευρώ, ούτε η Αθήνα να ναυλώσει τα ερευνητικά και να δεσμεύσει τις περιοχές που πρέπει να ερευνηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο.