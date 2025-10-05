Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες». «Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» τους όρους για το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που αφορά τον αφοπλισμό της, δεν θα είναι εύκολη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι «θα φανεί πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι πράγματι σοβαρή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τεχνικές συνομιλίες και η συζήτηση για τα επιχειρησιακά ζητήματα».

Ο Νετανιάχου στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων να αναχωρήσει για την Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα μετέβαινε μόνο εφόσον σημειωνόταν ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Η ισραηλινή ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει αύριο για την Αίγυπτο, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται τελικά στο Σαρμ ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες, λέει ο αρχηγός των IDF

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ρούμπιο: «Οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν ακόμα το τέλος του πολέμου»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του την Κυριακή, υποστήριξε ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ δεν αποτελούν ακόμη το τέλος του πολέμου. Εξήγησε ότι η σύσταση ενός οργάνου διακυβέρνησης για τη Γάζα «δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες», αλλά διαβεβαίωσε πως υπάρχει ένα σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Όλοι έχουν συμφωνήσει, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ότι σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας η Γάζα θα διοικείται από μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική ομάδα, που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα περιλαμβάνει τρομοκράτες, με τη βοήθεια και καθοδήγηση μιας διεθνούς κοινοπραξίας, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης» ανέφερε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας το πνεύμα του σχεδίου.

«Ήρθε η ώρα για ειρήνη στη Γάζα»

Παράλληλα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντικείμενο και των δύο επαφών ήταν κυρίως οι εξελίξεις στην Γάζα και η προοπτική του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, κατά τη συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ συμφωνήθηκε ότι πρέπει να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία στην Αίγυπτο, να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τερματιστούν οι μάχες και η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της. «Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ήρθε η ώρα για ειρήνη, δήλωσε ο κ. Μερτς.

Κατά την ίδια επικοινωνία συζητήθηκε ακόμη η Ουκρανία, με τον καγκελάριο να αναφέρεται στην πρωτοβουλία σχετικά με την χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι δύο πλευρές, ανέφερε η καγκελαρία, συμφώνησαν «να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τον ταχύ τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου».