Προς τη χώρα μας κινείται το χαμηλό βαρομετρικό σύστημα με την ονομασία «Barbara», το οποίο σχηματίστηκε στον κόλπο της Γένοβας και αναμένεται να επηρεάσει το καιρό στην Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα φέρει σταδιακή επιδείνωση του καιρού για περίπου 48 ώρες, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μια κλασική για την εποχή μεταβολή, «περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη».

Οι περιοχές που θέλουν προσοχή

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται:

Τη Δευτέρα στη δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, ενώ λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί και στην Αττική.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις βόρειες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μικρής διάρκειας βροχές αναμένονται και πάλι στην Αττική.

Πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση έως και 8 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη, με τις μεσημεριανές τιμές να φτάνουν κοντά στους 20°C, ενώ το πρωί και το βράδυ, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, θα καταγραφούν μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη — βόρειοι στο Ιόνιο και δυτικοί στο νότιο Αιγαίο.

Βελτίωση από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες, δεν διαφαίνεται νέο σύστημα κακοκαιρίας, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Άστατος ο καιρός την Κυριακή

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει συννεφιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 3 – 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 14 – 24 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 8 – 20 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.