Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League στην Τούμπα, νικώντας με 2-1 τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με τον Τσικίνιο στο 22′, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά στην επανάληψη εκμεταλλεύθηκε την εμφανής κούραση των βασικών του αντιπάλου και έφτασε στην ανατροπή του σκορ. Ο Τάισον στο 63′ ισοφάρισε μετά από γλίστρημα του Ορτέγκα, ενώ ο Ζίφκοβιτς με πέναλτι στο 75′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ, μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας.

Κυρίαρχος από τα πρώτα λεπτά ο Ολυμπιακός

Πολύ δυνατό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, με τους «ερυθρόλευκους» όμως να μην εκμεταλλεύονται τις πρώτες ευκαιρίες τους. Σε μεγάλο ποσοστό η κατοχή μπάλας των Πειραιωτών στο διάστημα αυτό, ταλαιπωρώντας πολύ τον ΠΑΟΚ με το εξαιρετικό πρέσινγκ τους που δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να φτιάξει παιχνίδι από πίσω. Αυτή η πίεση ουσιαστικά ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας της ομάδας του Μεντιλίμπαρ που «κλείδωσε» πλήρως τον Λουτσέσκου. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε μόλις μία φάση και αυτή από λάθος γύρισμα παίκτη του Ολυμπιακού…

Επιθετικά δε, το πλάνο του Ολυμπιακού να χτυπήσει στη δεξιά πτέρυγα άμυνας του ΠΑΟΚ πάνω σε Κένι-Ζίβκοβιτς, επίσης δούλεψε απόλυτα, με τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν πολλές δουλεμένες συνεργασίες και να «τρυπούν» από εκεί τον αντίπαλο. Πρώτη φάση για τους «ερυθρόλευκους» στο 4′ με ένα συρτό σουτ του Ποντένσε άουτ, ενώ ένα δίλεπτο αργότερα, στο 6′, ήρθε και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του. Η μπάλα κυκλοφόρησε άψογα στα αριστερά, ο Έσε έκανε την τελική πάσα, όμως το πλασέ του Ελ Κααμπί από το ύψος του πέναλτι πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Νέα φάση στο 8′ για τους φιλοξενούμενους, ξανά από τα αριστερά και ξανά μετά από ωραίο συνδυασμό. Ποντένσε και Ζέλσον άλλαξαν τη μπάλα, αυτή έφτασε στον Τσικίνιο, όμως το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Τρίτη και… φαρμακερή, 0-1 ο Τσικίνιο

Τελικά, ο Ολυμπιακός έφτασε στο γκολ στη φάση του 22′, στην τρίτη του ουσιαστικά πανομοιότυπη φάση από την ίδια πτέρυγα. Αυτή τη φορά ο Ελ Κααμπί ήταν που υποδέχθηκε την κάθετη και… μπούκαρε από τα αριστερά στην περιοχή, έκανε το σωστό γύρισμα στην καρδιά της άμυνας και ο Τσικίνιο αφού πρώτα κοντρόλαρε, εκτέλεσε τον Παβλένκα με υπέροχο αριστερό βολέ για το 0-1.

Στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός έριξε κάπως τους ρυθμούς του επιθετικά, προσέχοντας περισσότερο στο κομμάτι της άμυνας. Η κατοχή μπάλας ουσιαστικά ισορρόπησε, με τους «ερυθρόλευκους» να κρατούν μακριά από τα καρέ του Τζολάκη τον αντίπαλο χωρίς να προβληματίζονται ιδιαίτερα. Μοναδική ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο ήρθε μονάχα μετά από ένα λάθος γύρισμα του Μπιανκόν, όμως το πλασέ του Κωνσταντέλια το εξουδετέρωσε ο Τζολάκης στο 33′. Ένα ακόμη σουτ από τον Καμαρά εκτός περιοχής ένα λεπτό αργότερα δεν απείλησε τον Έλληνα γκολκίπερ και αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Δεύτερο σοβαρό «ερυθρόλευκο» λάθος και 1-1

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι δεν ήταν πολύ γρήγορος, με τις δύο ομάδες να δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή στιγμή της επανάληψης στο 50′, με κεφαλιά άουτ του Μαρτίνς έπειτα από σέντρα του Ορτέγκα. Στη συνέχεια, ανολοκλήρωτες έμειναν οι δύο επικίνδυνες αντεπιθέσεις για κάθε ομάδα με Ζίφκοβιτς και Ελ Κααμπί, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει τελικά στο 63′.

Στην δεύτερη φάση του στο ματς, ξανά μετά από τραγικό λάθος της ερυθρόλευκης άμυνας, ο Δικέφαλος βρήκε γκολ. Μετά από γέμισμα του Ζίφκοβιτς, ο Ορτέγκα έδειχνε να ελέγχει τη μπάλα προ του Τάισον, όμως γλίστρησε, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Τζολάκη στο τετ-α-τετ.

Ανατροπή από το σημείο του πέναλτι

Στο 72′ ένα πλασέ του Ελ Κααμπί λίγο έξω από την περιοχή δεν βρήκε στόχο και ένα λεπτό μετά ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι. Ο Κωνσταντέλιας απέφυγε τους πάντες από τα αριστερά και τελικά ανατράπηκε από τον Κοστίνια πάνω σε προσπάθεια για ντρίμπλα. Δύο λεπτά μετά, ο Ζίφκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα κι έτσι στο 75′ οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στην ανατροπή του σκορ. Στο 82′ ο Γιακουμάκης σκόραρε μετά από τρίτο τραγικό λάθος της «ερυθρόλευκης» άμυνας, όμως μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Κωνσταντέλια πάνω στον Μπιανκόν.

Στο 85′ ο Τσιφτσής έσωσε κεφαλιά του Ελ Κααμπί σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Στο φινάλε μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία και για τρίτο γκολ, όμως το πλασέ του Γιακουμάκη εκτός περιοχής με τον Τζολάκη εκτός θέσης, σταμάτησε στο δοκάρι.