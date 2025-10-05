Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Γάζα να δώσει χώρο στην ειρηνευτική πρωτοβουλία, όμως δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει ομήρους στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, την ώρα που το Κάιρο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει κρίσιμες συνομιλίες εκεχειρίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει σε μια «αρχική γραμμή απόσυρσης» εντός της Γάζας και ότι «μόλις η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ».

Μάλιστα, δημοσίευσε και έναν χάρτη που απεικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιθέσεις στη ρημαγμένη παλαιστινιακή λωρίδα από τη στιγμή που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι είχε στοχοποιήσει έναν μαχητή της Χαμάς που αποτελούσε απειλή για τα στρατεύματά του στην περιοχή, προσθέτοντας ότι οι αναφορές για απώλειες τελούν υπό διερεύνηση.

Ο στρατός, σε ανακοίνωσή του, δήλωσε πως «λυπάται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε αμάχους που δεν εμπλέκονται και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να την περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η Χαμάς, αναφερόμενη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, δήλωσε ότι «η συνέχιση των βομβαρδισμών και των σφαγών από την κατοχή αποκαλύπτει τα ψέματα του Νετανιάχου σχετικά με τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον αμάχων».

Το κάλεσμα Τραμπ στη Χαμάς

Νωρίς το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι εκτιμά πως το Ισραήλ έχει «προσωρινά σταματήσει τους βομβαρδισμούς» και κάλεσε τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα ως προς το σχέδιό του «αλλιώς όλα θα ακυρωθούν».

«Δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση, την οποία πολλοί θεωρούν αναπόφευκτη, ούτε οποιαδήποτε έκβαση που θα επιτρέψει στη Γάζα να αποτελέσει ξανά απειλή. Ας το τελειώσουμε αυτό, γρήγορα. Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!», δήλωσε στο Truth Social.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία του σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός του πολέμου, της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ωστόσο, η οργάνωση άφησε ορισμένα ζητήματα προς περαιτέρω διαπραγμάτευση, ενώ δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα όπως το αν προτίθεται να αφοπλιστεί, βασική απαίτηση του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αργότερα το Σάββατο, ο Τραμπ ανάρτησε το εξής: «Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε στην αρχική γραμμή απόσυρσης, την οποία έχουμε δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς».

Πρόσθεσε ότι, μόλις η Χαμάς συμφωνήσει, «η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση της απόσυρσης». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ισραήλ, το οποίο έχει δείξει ελάχιστη διάθεση για ουσιαστική απόσυρση των δυνάμεών του.

Πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι το πρώτο στάδιο του σχεδίου προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και την «αναδιάταξη» των ισραηλινών δυνάμεων ώστε να «διατηρήσουν τον έλεγχο σε όλες τις καίριες περιοχές βαθιά μέσα στη Λωρίδα».

Ποιοι πάνε Κάιρο;

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ στέλνει τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και να συζητήσουν μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει επίσης, τη Δευτέρα, αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στόχος του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι οι διαπραγματεύσεις να διαρκέσουν μόνο λίγες ημέρες. Εξέφρασε την ελπίδα να ανακοινώσει την επιστροφή των ομήρων κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ (6–13 Οκτωβρίου), ενώ ο στρατός θα παραμένει βαθιά μέσα στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, είτε μέσω πολιτικών είτε μέσω στρατιωτικών μέσων. Το σχέδιο προβλέπει την τελική αποχώρηση του στρατού στα σύνορα της Λωρίδας, χωρίς όμως να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα.

Παγκόσμια στήριξη για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Νετανιάχου μίλησε ενώ δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Τελ Αβίβ, ζητώντας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ανταπόκριση της Χαμάς στο σχέδιο προκάλεσε αισιοδοξία στη διεθνή κοινότητα, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να ζητούν τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλακεί ποτέ το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948, καθώς και την απελευθέρωση των Ισραηλινών που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Μια επιπλέον ώθηση στις ελπίδες για ειρήνη ήρθε με τη δήλωση υποστήριξης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και θεωρείται πιο αδιάλλακτη από τη Χαμάς.

Η Τζιχάντ, η οποία επίσης κρατά ομήρους, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εγκρίνει τη στάση της Χαμάς. Η αποδοχή αυτή ενδέχεται να ενισχύσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι έχουν δει αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες για εκεχειρία, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση και εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων τα τελευταία δύο χρόνια.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι, πάντως, εξέφρασαν φόβους ότι ο Νετανιάχου, επικεφαλής της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ, ενδέχεται τελικά να υπαναχωρήσει από οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το σημαντικό είναι να μην σαμποτάρει όλο αυτό ο Νετανιάχου, γιατί τώρα που συμφώνησε η Χαμάς, αυτός θα διαφωνήσει, όπως συνήθως κάνει», δήλωσε ο κάτοικος της Ιερουσαλήμ Τζαμάλ Σιχάντα.

Ο Τραμπ επενδύει πολιτικά στον τερματισμό του πολέμου

Ο Τραμπ έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στις προσπάθειές του να βάλει τέλος στον πόλεμο, που έχει αφήσει το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ, όλο και πιο απομονωμένο διεθνώς.

Την Παρασκευή δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει πως είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου «να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα».

Στο εσωτερικό, ο Νετανιάχου βρίσκεται ανάμεσα στις αυξανόμενες πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, από τις οικογένειες των ομήρων και ένα κοινό κουρασμένο από τις συγκρούσεις, και στις απαιτήσεις των σκληροπυρηνικών εταίρων του στον κυβερνητικό συνασπισμό, που επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία χαλάρωση στην εκστρατεία στη Γάζα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπετσάλελ Σμότριτς δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι η παύση των επιθέσεων στη Γάζα αποτελεί «σοβαρό λάθος».

Η ισραηλινή εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 ανθρώπους στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.