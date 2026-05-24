Στην εκκένωση των κεντρικών γραφείων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης που αφορά την ηγεσία του κόμματος.

Η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άγκυρας, έπειτα από αίτημα του νομικού εκπροσώπου του τέως προέδρου του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η δικαστική απόφαση προβλέπει την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία και την απομάκρυνση της τρέχουσας διοίκησης.

Ένταση κατά την επιχείρηση εκκένωσης

Κατά την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στο κτήριο σημειώθηκε ένταση, με τις αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Πριν από την αποχώρησή του από το κτήριο, ο Οζγκιούρ Οζέλ προχώρησε σε δηλώσεις προς τα μέλη του κόμματος και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, στρεφόμενος κατά της δικαστικής απόφασης και αφήνοντας αιχμές κατά του προκατόχου του.

«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. […] Φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε», ανέφερε ο κ. Οζέλ.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, ο Οζγκιούρ Οζέλ γνωστοποίησε ότι κατευθύνεται προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές δραστηριότητες του κόμματος θα συνεχιστούν στο Κοινοβούλιο και στο πεδίο.

Εικόνες από τα επεισόδια στα γραφεία του CHP