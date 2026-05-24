Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είπε στους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη, διότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας», λιγότερο από μία ημέρα αφού ανακοίνωσε πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη τελεί υπό εκτενείς διαπραγματεύσεις.

«Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ εωσότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μία συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν πρέπει να υπάρξουν λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν καθίσταται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική».

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχει συνάψει ποτέ η χώρα μας ήταν η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, η οποία προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους εντελώς άπειρους της κυβέρνησης Ομπάμα. Αποτελούσε μια ευθεία διαδρομή προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Δεν ισχύει το ίδιο για τη συμφωνία που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν – στην πραγματικότητα, είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ! Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό πνεύμα, και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική.

Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί και θα εδραιωθεί περαιτέρω με την ένταξή τους στις χώρες της ιστορικής Συμφωνίας του Αβραάμ και, ποιος ξέρει, ίσως και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θελήσει να ενταχθεί!»