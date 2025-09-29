Το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο αργότερα τη Δευτέρα. Ο Τραμπ θα μιλήσει τη Δευτέρα με ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι έχουν διαμεσολαβήσει με τη Χαμάς, πρόσθεσε.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.

Χαμάς: «Δεν έχουμε δει το σχέδιο για τη Γάζα»

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις από την πλευρά της Λέβιτ, η Χαμάς επισήμανε ότι δεν έχει δει το σχέδιο που ετοίμασε ο Τραμπ. «Δεν λάβαμε το σχέδιο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters.