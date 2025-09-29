Πολύ κοντά για την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίκονται ΗΠΑ και Ισραήλ, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μεταδίδει το Axios.

Μάλιστα, μιλώντας στο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως έχει λάβει «πολύ καλή ανταπόκριση» από το Ισραήλ και Άραβες ηγέτες για την πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου και ότι «όλοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία». Η Χαμάς, από την πλευρά της, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία πρόταση ούτε από τον Τραμπ ούτε από μεσολαβητές.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά τανκς προωθούνταν βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι είχε χάσει την επαφή με δύο ομήρους που κρατούνταν εκεί.

Ωστόσο, η τύχη των δύο ομήρων, ζήτημα που όπως είναι φυσικό απασχολεί έντονα το εσωτερικό του Ισραήλ, θα μπορούσε να επισκιάσει τη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, κάλεσαν την Κυριακή το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του και να αναστείλει τις αεροπορικές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας για 24 ώρες, ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν τους αιχμαλώτους.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια μαζική χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας, ισοπεδώνοντας ολόκληρες συνοικίες και διατάσσοντας εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να καταφύγουν σε σκηνές, σε μια επιχείρηση που ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει προσπάθεια για την καταστροφή της Χαμάς.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες εντείνεται η συζήτηση για μια διπλωματική λύση στον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα.

Τα 21 σημεία του σχεδίου

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ με τα 21 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προβλέπει την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τη διακοπή κάθε ισραηλινής επίθεσης στο Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη».

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα ή να ηττηθεί. Νωρίτερα την Κυριακή είπε στο Fox News ότι είναι πιθανή η αμνηστία για τους ηγέτες της Χαμάς στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που θα περιλάμβανε την απομάκρυνσή τους από τη Γάζα.

Η Χαμάς έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ότι δεν θα παραδώσει ποτέ τα όπλα όσο οι Παλαιστίνιοι αγωνίζονται για κράτος και απορρίπτει οποιαδήποτε εκδίωξη των ηγετών της.

Τα αγκάθια με τη συμφωνία

Στοιχεία του σχεδίου θα είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά από τον Νετανιάχου και θα μπορούσαν ακόμη και να οδηγήσουν στην κατάρρευση της δεξιάς κυβερνητικής του συμμαχίας. Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων είναι η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) με έδρα τη Ραμάλα στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η ΠΑ κυβερνούσε την περιοχή μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς το 2007, και η πιθανή αποκατάστασή της αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους σκληροπυρηνικούς εταίρους του Νετανιάχου στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ενώ η πρόταση των ΗΠΑ θέτει ως προϋπόθεση για την επιστροφή της ΠΑ την εφαρμογή προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, αυτές οι αλλαγές μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να υλοποιηθούν.

Αδύνατον να ανταποκριθούν οι διασώστες

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 77 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις εγκλωβισμένων κατοίκων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ κάλεσαν τον ισραηλινό στρατό να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ-Χάουα, νοτιοανατολικά του κέντρου της Πόλης της Γάζας, και να αναστείλει τις πτήσεις πάνω από την περιοχή για 24 ώρες ώστε να φτάσουν στους δύο εγκλωβισμένους ομήρους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το αίτημα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τις επιχειρήσεις, εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία διέταξε όλους τους κατοίκους περιοχών της Πόλης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Σάμπρα, να φύγουν. Προειδοποίησε ότι πρόκειται να πλήξει στόχους της Χαμάς και να κατεδαφίσει κτίρια στην περιοχή.

Κάτοικοι και γιατροί δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς προωθήθηκαν βαθύτερα στη Σάμπρα, το Τελ αλ-Χάουα και τις γειτονικές συνοικίες Σέιχ Ράντγουαν και Αλ-Νάσερ, πλησιάζοντας το κέντρο της πόλης και δυτικές περιοχές όπου βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι.

Η Πολιτική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Γάζας ανέφερε ότι το Ισραήλ απέρριψε 73 αιτήματα, που εστάλησαν μέσω διεθνών οργανισμών, για τη διάσωση τραυματιών στην Πόλη της Γάζας.

Οι οικογένειες των δύο ομήρων που έχει κατονομάσει η Χαμάς ζήτησαν να μην δημοσιευτούν τα ονόματά τους. 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 20 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί, όπως λέει ο Νετανιάχου.

Η ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις ιατρικές αρχές της περιοχής. Τα περισσότερα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί και οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι ζουν σε συνθήκες σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η Χαμάς, η οποία διοικούσε τη Γάζα επί σχεδόν δύο δεκαετίες, δεν έχει πλέον ικανότητα διακυβέρνησης και ότι η στρατιωτική της δύναμη έχει περιοριστεί σε αυτή αντάρτικης οργάνωση.

Η χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από εβδομάδες εντατικών βομβαρδισμών.

Το τελευταίο 24ωρο, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων μαχητών και υποδομών που χαρακτήρισε στρατιωτικές.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι 350.000–400.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από την Πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι τον Αύγουστο υπήρχαν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι στην πόλη.