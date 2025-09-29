Οι ΗΠΑ πρόκειται να συμφωνήσουν με το Ισραήλ στο ειρηνευτικό σχέδιο που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως αναφέρει το Axios. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό μέσο, η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Αυτή είναι η πιο σημαντική προσπάθεια μέχρι σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 66.000 Παλαιστίνιους έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όσα είπε ο Τραμπ

«Όλοι έχουν ενωθεί για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την υλοποιήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Ήταν φανταστικό να συνεργαστούμε με τις αραβικές χώρες σε αυτό. Η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Τρέφουν μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο», πρόσθεσε. Ενώ υπογράμμισε ότι, «ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι (Μπένιαμιν Νετανιάχου) θέλει ειρήνη».

Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, ότι το σχέδιό του στοχεύει σε κάτι περισσότερο από τον απλό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αντιθέτως, στόχος του είναι να συνεχιστεί μία ευρύτερη προσπάθεια για ειρήνη στην περιοχή.

«Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία για πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρέπει πρώτα να το πετύχουμε», διευκρίνισε ο ίδιος.

Οι συναντήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, σε μία προσπάθειά τους να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι ο ισραηλινός ομόλογός του συμφωνεί με το σχέδιο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν επίσης συμμετάσχει στη διαδικασία σχεδιασμού.

Το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες προσπαθούν όλες να επιφέρουν τροποποιήσεις στο κείμενο στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων πέντε ημερών, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Οι διαφορές

Οι δύο κυρίες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι μία ρήτρα που αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει αντιταχθεί σθεναρά σε οποιονδήποτε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και επανέλαβε σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτόν. Ο ίδιος δήλωσε δε, ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη και η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η άλλη πλευρά

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ανασταλεί μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας των ηγετών της στη Ντόχα.

«Η Χαμάς επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να μελετήσει οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους μεσολαβητές με πλήρη θετικότητα και υπευθυνότητα, με τρόπο που να διαφυλάσσει τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Κατάρ και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τη Χαμάς τις τελευταίες ημέρες, για να ενημερώσουν τους ηγέτες της οργάνωσης για τις συνομιλίες.

Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι οι αραβικές χώρες ενημέρωσαν τις ΗΠΑ, πως θεωρούν ότι η Χαμάς θα είναι έτοιμη να συμφωνήσει με την πρόταση.

Το σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το «σχέδιο 2 σημείων» του σε ηγέτες και αξιωματούχους από τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες την περασμένη εβδομάδα. Το σχέδιο συντάχθηκε από τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, το οποίο αποτελείται από τον συνδυασμό πολλών προτάσεων. Οι προτάσεις προέρχονταν από πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμένες από αυτές τις συζητήσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά δεν εξελίχθηκαν σε επιχειρησιακό σχέδιο. Τους τελευταίους μήνες, ο Κούσνερ συνεργάστηκε με τον Γουίτκοφ και τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ για την προώθηση του σχεδίου.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου: