5 το πρωί: Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου – Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ – Παγκόσμιος Ντούσκος
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει σήμερα τον Μπένιαμιν Νετανιάχου με τη Γάζα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.
1
Η ώρα της κρίσης για Γάζα
- Συνάντηση: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μία κρίσιμη συνάντηση. Φυσικά, βασικό θέμα της συζήτησής τους θα είναι η Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί άμεσα να βρεθεί λύση, ακόμα και εντός των επόμενων 48 ωρών.
- Το σχέδιο: Οι υπό διαπραγμάτευση όροι της νέας συμφωνίας για το Παλαιστινιακό δείχνουν ότι αποτελεί έναν συνδυασμό του πλάνου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα και της αραβικής πρότασης ειρήνευσης
- Τα αγκάθια: Σε αυτό υπάρχουν και αρκετά κομμάτια που δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχθεί ο Νετανιάχου, όπως είναι η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Ραμάλα στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.
2
Τελευταία ευκαιρία για την αποφυγή του Shutdown στις ΗΠΑ
- Κρίσιμες επαφές: Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συνάντηση με κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών με στόχο να αποφευχθεί το shutdown στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
- Τι σημαίνει αυτό: Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου, τμήματα της κυβέρνησης θα αρχίσουν να κλείνουν. Χωρίς αυτά τα χρήματα, πολλά τμήματα της κυβέρνησης δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αναγκάζονται να σταματήσουν όλες τις μη απαραίτητες λειτουργίες μέχρι να λάβει μέτρα το Κογκρέσο.
- Έχει ξανασυμβεί: Στο παρελθόν έχει συμβεί ξανά shutdown στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας ήταν στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Τότε, διήρκεσε 34 ημέρες από τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019.
3
Επίθεση αστυνομικού σε 40χρονο στην Ξάνθη
- Το συμβάν: Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας άρπαξε, ξυλοκόπησε, πέρασε χειροπέδες και κλείδωσε στο πορτμπαγκάζ υπηρεσιακού αυτοκίνητου 40χρονο γιατί όπως φέρεται να είπε τον πέρασε για παράνομο μετανάστη. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα.
- Με προβλήματα υγείας ο 40χρονος: Το θύμα είναι Έλληνας ο οποίος διαμένει στη Γερμανία και είχε έρθει στη χώρα μας για να δει τους γονείς του. Ο 40χρονος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία κάνουν δύσκολη την επικοινωνία μαζί του.
- Η θέση της ΕΛΑΣ: Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η ΕΛΑΣ στην οποία τονίζει ότι ο αστυνομικός έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.
4
Χρυσός στο παγκόσμιο ο Ντούσκος
- Παγκόσμιος: Το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Σαγκάης. Ο σπουδαίος έλληνας κωπηλάτης μπήκε από την αρχή δυνατά, έκανε διαχείριση δυνάμεων και με χρόνο 6.36.75 πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού.
- Η αφιέρωση: Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χρυσού ο Στέφανος Ντούσκος τόνισε: «Ενα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου ‘δωσε τη δύναμη και σε όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε σε αυτήν την προσπάθεια. Έβαλα όλη τη ψυχή μου για να κατακτήσω το Χρυσό. Είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Ελληνες».
- Νίκησε το «θηρίο»: Για να φτάσει στη νίκη ο Στέφανος Ντούσκος χρειάστηκε να αποδείξει ότι ο Όλιβερ Ζάιντλερ μπορεί να χάσει. Ο 29χρονος Γερμανός είχε στο παλμαρέ του σχεδόν μόνο χρυσά μετάλλια, από το 2019 μέχρι και σήμερα, όμως ο Ντούσκος κατάφερε να τον νικήσει.
5
Πιερό και Γερεμέγεφ έσωσαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκό
- Αγχωτική νίκη για την ΑΕΚ: Ο Βόλος έβαλε δύσκολα στην Ένωση για περίπου 45 λεπτά. Ωστόσο, το γρήγορο γκολ του Πιερό στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που απλοποίησε την αναμέτρηση για την ομάδα του Νίκολιτς η οποία επικράτησε 1-0 και παρέμεινε στο κυνήγι του Ολυμπιακού.
- Πρώτη νίκη: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Αγκίρε, όμως οι πράσινοι έφτασαν στην ανατροπή και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Τετέ έφερε το ματς στα ίσα στο 56ο λεπτό και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά στο 95′ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
- Γκέλα για τον ΠΑΟΚ: Σε αντίθεση με τους άλλους δύο, ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να αποφύγει τη βαθμολογική απώλεια. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3-1 απέναντι στον Αστέρα, οι Αρκάδες κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα και να πάρουν ένα μεγάλο βαθμό.
