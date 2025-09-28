Ο πρωταθλητής κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου και μαζί του όλη η Ελλάδα! Ο σπουδαίος Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, μία ακόμα μία μεγάλη διάκριση.

Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα και με χρόνο 6.36.75 πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού.

«Κράτα λίγο ακόμα έλεγα στον εαυτό μου»

Πανευτυχής στο τέλος δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα. Μεγάλο ευχαριστώ στον θεό και σε όσους είναι δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, ήθελα πολύ να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Προσπάθησα μέσα στην κούρσα να μην φύγω καθόλου. Κράτα λίγο ακόμα έλεγα στον εαυτό μου. Έβαλα όλη την ψυχή μου για να το κατακτήσω. Είναι αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ομπερσχλεϊμπχάιμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο

Η δήλωση του ΠτΔ Κων/νου Τασούλα

Σε συγχαρητήρια δήλωση προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνστνατίνος Τασούλας για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο:

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση.

Στέφανε, με τα “κουπιά” σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».

Στη διάκριση του Στέφανου Ντούσκου αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του.

Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους. 🇬🇷 pic.twitter.com/zT9HYDAMg4 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 28, 2025

Σε ανάρτηση για τον Στέφανο Ντούσκο προχώρησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος