Πολλά μέτωπα θα έχει να διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες 48 ώρες. Για αυτό το λόγο θα έχει διαδοχικές συζητήσεις οι οποίες θα κρίνουν πολλά εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το ένα από τα ανοικτά μέτωπα αφορά το εσωτερικό των ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για παράταση των επιδομάτων υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους, μεταξύ άλλων παραχωρήσεων. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί θα πιέσουν τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να επιτρέψουν την έγκριση από τη Βουλή ενός προσωρινού μέτρου διάρκειας επτά εβδομάδων και να αναβάλουν οποιαδήποτε ευρύτερη διαπραγμάτευση για αργότερα.

Όλοι οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, εκτός από τον Τζον Φέτερμαν της Πενσυλβανίας, ψήφισαν υπέρ του αποκλεισμού της συνέχισης της απόφασης νωρίτερα αυτό το μήνα. Για αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με κορυφαίους ηγέτες του Κογκρέσου και των δύο κομμάτων το απόγευμα της Δευτέρας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα προσπαθήσει να βρει λύση για να αποφευχθεί ένα πιθανό shutdown. Το «κλείσιμο της κυβέρνησης» θα απέχει λιγότερο από 48 ώρες από την ώρα της συνάντησης και όλα παραμένουν ανοικτά. Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ – το οποίο διήρκεσε 34 ημέρες τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019- έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Θέλει συμφωνία τώρα ο Τραμπ

Το άλλο κρίσιμο ραντεβού που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της Δευτέρας είναι αυτό με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τον Τραμπ ενός σχεδίου 21 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι «κάτι μεγάλο» θα συμβεί στις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον «Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα, ακόμη και όταν ο Νετανιάχου, μιλώντας στον ΟΗΕ, υποσχέθηκε να «ολοκληρώσει το έργο» στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Ωστόσο, ειδικοί δήλωσαν στο AFP ότι ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει στριμωχτεί, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες διεθνείς και εγχώριες εκκλήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία να αναγνωρίζουν επίσημα την παλαιστινιακή κρατική οντότητα, σπάζοντας τα μακροχρόνια διπλωματικά πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, το 21-σημείο σχέδιο του Τραμπ προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων, την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τη μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες υποδέχτηκαν θετικά την πρόταση, αλλά ζήτησαν επίσης την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και κάθε μορφής κατοχής της Γάζας.

Τα αγκάθια για τη συμφωνία

Άλλα στοιχεία του σχεδίου θα είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά από τον Νετανιάχου και θα μπορούσαν ακόμη και να οδηγήσουν στην κατάρρευση της δεξιάς κυβερνητικής του συμμαχίας. Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων είναι η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) με έδρα τη Ραμάλα στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η ΠΑ κυβερνούσε την περιοχή μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς το 2007, και η πιθανή αποκατάστασή της αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους σκληροπυρηνικούς εταίρους του Νετανιάχου στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ενώ η πρόταση των ΗΠΑ θέτει ως προϋπόθεση για την επιστροφή της ΠΑ την εφαρμογή προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, αυτές οι αλλαγές «μπορεί να χρειαστούν χρόνια» για να υλοποιηθούν, προειδοποίησε ο Γκιλμπόα.

Το νέο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί την Τρίτη σε μια συνάντηση με Αμερικανούς στρατηγούς και ναύαρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, μια σπάνια συγκέντρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας σε μια τοποθεσία, ανέφερε σήμερα η Washington Post.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει την ανάγκη τήρησης ενός «ήθους πολεμιστή» σε όλο τον στρατό και ενδέχεται να θίξει και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διαρκέσει περίπου μία ώρα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σε μακρινές τοποθεσίες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και σε όλη τη Μέση Ανατολή – στρατιωτικές δυνάμεις που διοικούνται από στρατηγούς και ναύαρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Σε σχεδόν κάθε δημόσια ομιλία που εκφωνεί, ο Χέγκσεθ μιλά για το «ήθος του πολεμιστή» και την ανάγκη ο στρατός των ΗΠΑ να έχει νοοτροπία πολεμιστή.