Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των εξαιρετικά δημοφιλών καλοκαιρινών camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ). Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026, τα Αθλητικά Κέντρα σε Ρουφ, Γουδή και Γκράβα θα υποδεχθούν μαθητές δημοτικού (γεννημένους από το 2014 έως το 2019) για ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, παιχνίδι και νέες εμπειρίες.

Η διαδικασία ξεκινά άμεσα, καθώς η πλατφόρμα για τη δημιουργία λογαριασμού ανοίγει την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 20 του μήνα, στις 10:00. Λόγω του ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, οι γονείς καλούνται να κινηθούν γρήγορα.

Χάρης Δούκας: «Ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες»

Για τη σημασία του θεσμού ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε: «Από τις 16 Ιουνίου, προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, με τα καλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων. Τα αθλητικά κέντρα του ΟΠΑΝΔΑ σε Γουδή, Ρουφ και Γκράβα γεμίζουν και φέτος το καλοκαίρι με παιδιά, παιχνίδια, γέλια και δημιουργική ενέργεια. Μέσα από ολυμπιακά αθλήματα, ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, θέλουμε οι μικροί μας φίλοι να περάσουν ένα καλοκαίρι με άθληση, ψυχαγωγία και καινούργιους φίλους.

Παράλληλα, ενισχύουμε τη συμπερίληψη με τη λειτουργία προγράμματος ΑμεΑ στο Γουδή, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα στη χαρά της κοινής εμπειρίας. Καλούμε τους γονείς να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους και να αξιοποιήσουν ένα πρόγραμμα που στηρίζει ουσιαστικά τις οικογένειες».

Οι 3 περίοδοι λειτουργίας και το ωράριο

Τα καλοκαιρινά camps θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 16:00 (με εξαίρεση την Α’ Περίοδο που ξεκινά ημέρα Τρίτη).

Οι περίοδοι χωρίζονται ως εξής:

Α΄ Περίοδος: 16/06/2026 – 26/06/2026 (Διάρκεια: 9 ημέρες)

Β΄ Περίοδος: 29/06/2026 – 10/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Γ΄ Περίοδος: 13/07/2026 – 24/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Σημειώνεται ότι κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει σε όσες περιόδους επιθυμεί (από 1 έως 3), ενώ κάθε αθλητικό κέντρο θα υποδέχεται συνολικά 220 παιδιά ανά περίοδο.

Τα αθλήματα ανά Κέντρο και η καθημερινή ροή

Οι εξειδικευμένοι γυμναστές και παιδαγωγοί του ΟΠΑΝΔΑ θα καθοδηγούν τα παιδιά σε ολυμπιακά αθλήματα και δραστηριότητες:

Αθλητικό Κέντρο Γουδή: Κολύμβηση, Καλαθοσφαίριση, Τένις, Αυτοάμυνα, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Παιδαγωγικό Παιχνίδι, καθώς και το Ειδικό Πρόγραμμα ΑμεΑ για άτομα υψηλής λειτουργικότητας με στόχο την πλήρη συμπερίληψη. Αθλητικό Κέντρο Ρουφ: Κολύμβηση, Καλαθοσφαίριση, Τένις, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Παιδαγωγικό Παιχνίδι. Αθλητικό Κέντρο Γκράβας: Στίβος, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Παιδαγωγικό Παιχνίδι.

Το καθημερινό πρόγραμμα:

07:30 – 08:15: Προσέλευση παιδιών με συνοδεία γονέα.

08:30 – 12:30: Αθλητικό πρόγραμμα.

13:00 – 16:00: Δημιουργική απασχόληση, εκπαιδευτικά παιχνίδια σε στεγασμένους χώρους και σταδιακή αναχώρηση ανά μία ώρα (αυστηρά).

Παροχές: Σε κάθε παιδί διατίθεται καθημερινά ένα σάντουιτς, ένας χυμός (250ml) και ένα μπουκάλι νερό (500ml). Παράλληλα, παρέχεται πλήρης ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη.

Η διαδικασία των αιτήσεων και τα κριτήρια προτεραιότητας

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας opandacamps.gr, σε δύο στάδια:

Από Τρίτη 19 Μαΐου 2026: Δημιουργία λογαριασμού (επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ).

Από Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 (ώρα 10:00): Υποβολή αίτησης (πεδίο ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ).

Προσοχή: Προτεραιότητα έχουν οι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν από ενδιαφερόμενους εκτός των ορίων του Δήμου.

Η επικοινωνία θα γίνει αποκλειστικά μέσω email. Όσοι γίνουν δεκτοί, θα λάβουν οδηγίες για τις ημέρες και ώρες που πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Ακαδημίας 50), για την οριστικοποίηση της εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 2026 (σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, αν προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, διαφορετικά απαιτούνται πρωτότυπα ή επικυρωμένα):

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (παραλαμβάνεται από τον χώρο εγγραφής).

Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, μισθωτήριο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων.

Ιατρική βεβαίωση παιδίατρου (με βεβαίωση και για δερματολογικό έλεγχο). Σημειώνεται ότι η ιατρική βεβαίωση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και βεβαίωση πολυτέκνων, όπου απαιτείται).

Κόστος συμμετοχής – Επικοινωνία

Για να δείτε αναλυτικά το κόστος συμμετοχής για δημότες, κατοίκους και ετεροδημότες, καθώς και όλες τις προβλεπόμενες εκπτώσεις ή εξαιρέσεις κοινωνικής πολιτικής, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό τιμολόγιο του ΟΠΑΝΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5284873 & 210 5284874 (Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού)

Email: athlisigiaolous@opanda.gr