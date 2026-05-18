Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε τουλάχιστον ένα πλοίο του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη αποκλεισμένη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε σκάφος που συμμετείχε στην τουρκική αποστολή του Global Sumud Flotilla.

Βίντεο που δημοσίευσε το Clash Report καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάζονται και καταλαμβάνουν το πλοίο.

A boat in the Global Sumud Flotilla lost contact after being attacked by Israeli forces in the Mediterranean. pic.twitter.com/AuAWPHbJ2t — Clash Report (@clashreport) May 18, 2026

Ζωντανές εικόνες από το Flotilla

Όπως φαίνεται από το live streaming του Global Sumud Flotilla, τα μέλη της αποστολής, μεταξύ των οποίων και περίπου 20 Έλληνες, έχουν φορέσει τα σωσίβια τους και ετοιμάζονται για αναχαίτιση, χωρίς να είναι γνωστό τι πρόκειται να τους συμβεί από τη στιγμή που θα συλληφθούν από τον ισραηλινό στρατό.

Ακούγονται, μάλιστα, να εκπέμπουν σήμα «Mayday» από τον ασύρματο.

Ο στόλος αυτή την ώρα πλέει σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου απέχοντας 250 ναυτικά μίλια από τη Γάζα και την Παλαιστίνη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το πρώτο SOS

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla ανέφεραν ότι στρατιωτικά σκάφη πλησίαζαν τα πλοιάριά τους, ενώ κατήγγειλαν πως είχαν παρατηρηθεί αντίστοιχες ύποπτες κινήσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα.