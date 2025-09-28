Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει μόλις στο 7′ μετά από τέρμα του Μακέντα, όμως απάντησε με τρία γκολ (τα δύο με πέναλτι) και έδειχνε να είναι κοντά στο τρίποντο. Ο Αστέρας είχε διαφορετική άποψη αφού με τέρματα του Εμμανουηλίδη και Γκιοακίνι έκανε το 3-3 και πήρε ένα σπουδαίο βαθμό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Με τις χειρότερες προϋποθέσεις ξεκίνησε το ματς για τον Δικέφαλο, καθώς μετά από λάθος του Μεϊτέ ο Εμμανουηλίδης έβγαλε κάθετη πάσα στον Μακέντα ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία, προσπάθησαν να απειλήσουν την εστία του Παβλένκα χωρίς όμως επιτυχία. Η απάντηση από τον Δικέφαλο ήρθε στο 19ο λεπτό, με τον Ντεσπόντοφ να κερδίζει πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος κάνοντας το 1-1.

Το ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό με καλή κυκλοφορία της μπάλας και στο 27′ ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Κωνσταντέλια να σουτάρει έξω από την περιοχή και να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό τέρμα για το 1-2. Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μακέντα να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.

Στο 33ο λεπτό ο Δικέφαλος κέρδισε και πάλι πέναλτι καθώς ο Φερνάντες χτύπησε τον Τσάλοφ μέσα στην περιοχή, με τον Ρώσο φορ να εκτελεί και να κάνει το 1-3. Τα γκολ του πρώτου μέρους δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς λίγο πριν την ανάπαυλα ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε με τον Εμμανουηλίδη ο οποίος έκανε το 2-3 παίρνοντας το ριμπάουντ από απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Μουνιόθ.

Οι τελικές στο πρώτο μέρος ήταν 6(5)-6(3) δείγμα της εκπληκτικής επιθετικής λειτουργίας των δύο ομάδων. Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο, στο 74′ μετά από λάθος του Τέιλορ, ο Μπαρτόλο σούταρε, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Τζοακίνι, ο οποίος με πλασέ σημείωσε το 3-3.

Οι «ασπρόμαυροι» στα τελευταία λεπτά τις αναμέτρησης πίεσαν, όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο τέρμα με το 3-3 να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.