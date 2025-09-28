Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρέθηκαν να χάνουν από τον Παναιτωλικό, όμως κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή και να επικρατήσουν 2-1. Χρυσός σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γερεμέγεφ, ο οποίος με κεφαλιά στο 90+5′ χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

Το παιχνίδι ήταν νωθρό στο ξεκίνημά του, όμως ο Παναιτωλικός ήαν αυτός που κατάφερε να βρει πρώτος γκολ. Συγκεκριμένα, στο 15ο λεπτό, ο Ματάν εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Στάγιτς έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Τσέριν και τον διαιτητή Τσακαλίδη, μετά από επανεξέταση της φάσης στο VAR, να καταλογίζει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγκίρε, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Λαφόν για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων και να ξαναμπεί στην αναμέτρηση, χάνοντας δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Αρχικά, στο 33ο λεπτό, ο Τζούριτσιτς έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, επιχείρησε δυνατό σουτ, όμως ο Τσάβες με εξαιρετική απόκρουση με το πόδι διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Μπακασέτα να χάνει ανεπανάληπτη ευκαιρία από την μικρή περιοχή, με το 1-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Τετέ και Γερεμέγεφ έφεραν την ανατροπή

Το «τριφύλλι» όμως μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά νωρίς, με τον Τετέ να κάνει εξαιρετική κίνηση, φοβερή προσποίηση και άψογο τελείωμα για το 1-1 στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έκτοτε, οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της φάσης και δημιούργησαν απειλητικές στιγμές στην εστία του Τσάβες.

Παρ’ όλα αυτά, ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που βρήκε και πάλι γκολ! Ο Σιέλης πρόλαβε την άστοχη έξοδο του Λαφόν, σκόραρε, όμως το γκολ του ακυρώθηκε από το ημιαυτόματο οφσάιντ στο 78ο λεπτό!

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο… ξεχασμένος και φευγάτος Αλεξάντερ Γερεμέγεφ λύτρωσε την ομάδα του Κόντη με κοντινή κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 1-2 στο βροχερό Αγρίνιο.