Για την πορεία των έργων της Διπλής Ανάπλασης μίλησε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην εξέλιξη της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς και στα συνοδά έργα της περιοχής.

«Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλη Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία», τόνισε αρχικά ο Χάρης Δούκας μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα συνοδά έργα επισημαίνοντας: «Προχωρούν και τα έργα γύρω-γύρω, τρέχει και του Ερασιτέχνη, ενώ προχωρούν και άλλα σημαντικά έργα, όπως για παράδειγμα οι νέοι οδικοί άξονες 8 χιλιομέτρων πέριξ του γηπέδου. Από αυτά, τα 2 χιλιόμετρα αφορούν μια νέα κεντρική λεωφόρο, τη λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία θα αποτελέσει τη νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα. Μαζί με τα υπόλοιπα έργα, θέλουμε να δώσει και μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό.

Άρα μιλάμε για έργα τα οποία συνολικά δίνουν μια πολύ μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα —μάλιστα πήγα ήδη και το είδα— παραδίδουμε άμεσα 25 στρέμματα με πράσινο, γήπεδα μπάσκετ και πάρκα σκύλων κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση για το γήπεδο της Λεωφόρου, αποκάλυψε: «Στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, αμέσως μετά, ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της ανάπλασης. Νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε μια δυνατότητα… Έχουμε πει ότι θα γίνει μουσείο και πάρκο, και νομίζω θα βρούμε έναν τρόπο να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα».