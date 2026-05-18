Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μεγαλύτερη ένταση στις αγορές χρυσού αναμένει από τις κεντρικές τράπεζες η Goldman Sachs το επόμενο διάστημα, εξέλιξη που αναμένεται να στηρίξει την ανάκαμψη των τιμών έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της GS, οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026. Με βάση το αναθεωρημένο μοντέλο εκτίμησης συσσώρευσης χρυσού, ο κινητός μέσος όρος 12 μηνών των αγορών είχε φτάσει τους 50 τόνους τον Μάρτιο, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 29 τόνους.

Ισχυρό ενδιαφέρον για διαφοροποίηση αποθεματικών

Οι αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν «ισχυρό υποκείμενο ενδιαφέρον» για τον χρυσό, ενώ οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική διαφοροποίησης των αποθεματικών τους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται και σε εσωτερική έρευνα της τράπεζας.

Ο χρυσός έχει δεχθεί πιέσεις μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως, περιορίζοντας τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση έχει οδηγήσει σε πιέσεις στις αγορές ομολόγων διεθνώς, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει αποδόσεις όπως τα επιτοκιακά προϊόντα.

Αυξημένες αγορές σύμφωνα με το World Gold Council

Η εκτίμηση της Goldman Sachs για τη δραστηριότητα του επίσημου τομέα έρχεται μετά από αντίστοιχα θετική αξιολόγηση του World Gold Council. Ο οργανισμός υπολόγισε ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες ανήλθαν σε 244 τόνους το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 208 τόνων το προηγούμενο τρίμηνο.

Η τιμή spot του χρυσού διαπραγματεύεται σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, κοντά στα 4.534 δολάρια ανά ουγγιά, έναντι ιστορικού υψηλού λίγο κάτω από τα 5.600 δολάρια που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Διατηρεί bullish πρόβλεψη για τις τιμές

Η Goldman Sachs διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου, προβλέποντας ότι η τιμή του θα φτάσει τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, ακολουθώντας ανάλογες εκτιμήσεις που διατύπωσαν πρόσφατα οι UBS και ANZ.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα η Goldman Sachs εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι ο χρυσός αποτελεί συχνά «φυσική πηγή ρευστότητας» για τους ιδιώτες επενδυτές σε περιόδους αναταράξεων στις αγορές. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, σε περίπτωση πτώσης των μετοχικών αγορών λόγω υψηλότερων επιτοκίων και ασθενέστερων προοπτικών ανάπτυξης, οι επενδυτές ενδέχεται να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις θέσεων στον χρυσό για κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Αλλαγές στη μεθοδολογία εκτιμήσεων

Η Goldman Sachs σημειώνει επίσης ότι αναθεώρησε τη μεθοδολογία εκτίμησης των αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς μέχρι πρότινος βασιζόταν εν μέρει σε υποθέσεις που προκύπταν από τις ροές εμπορίου που καταγράφονταν στα βρετανικά στοιχεία συναλλαγών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται πλέον να μην αποτυπώνουν πλήρως τις μεταβολές στις διεθνείς ροές χρυσού.

Πηγή: ot.gr