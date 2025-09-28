Στιγμές συγκίνησης για και από τον Στέφανο Ντούσκο, τον παγκόσμιος πρωταθλητή της κωπηλασίας που μετά το Χρυσό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο ανέβηκε και πάλι στο υψηλότερο βάθρο κατακτώντας το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης.

«Ενα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου ‘δωσε τη δύναμη και σε όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε σε αυτήν την προσπάθεια», είπε ο Στέφανος Ντούσκος.

«Ηθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Πήγαν όλα ρολόι. Έβαλα όλη τη ψυχή μου για να κατακτήσω το Χρυσό. Είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Ελληνες. Ηταν η κούρσα της ζωής μου. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Τι να πω. Εδωσα τα πάντα».

Η σύντροφός του και συναθλήτρια Ευαγγελία Αναστασιάδου

Στον Στέφανο Ντούσκο και την παγκόσμια διάκρισή του αναφέρθηκε και η σύντροφός του Ευαγγελία Αναστασιάδου

Ιδιαίτερα συγκινημένη μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη «μάχη» που δίνουν όλοι οι Έλληνες αθλητές της κωπηλασίας αλλά και για τις θυσίες τους.

«Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια, λείπει όλον τον καιρό. Του αξίζει όχι ένα χρυσό παγκόσμιο αλλά 50».