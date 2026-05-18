Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ανοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ που προχωρά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές και στο Χρηματιστήριο Αθηνών που κινείται με απώλειες.

Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο μίγμα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καθώς από τη μία δέχεται πιέσεις από την αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής, μετά τις νέες εκατέρωθεν απειλές Τραμπ – Ιράν, ενώ από την άλλη το ενδιαφέρον απογειώνεται εξαιτίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

«Ψήφος εμπιστοσύνης»

Σύμφωνα με ενδείξεις μάλιστα, η ΑΜΚ φαίνεται ότι καλύφθηκε από τα πρώτα λεπτά της έναρξης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο για την εισηγμένη, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Απώλειες στο ΧΑ

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,72% στις 2.230,62 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,73% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.653,49 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,03% στις 2.510,52 μονάδες.

Σε δεινή θέση η Βρετανία

Στο μεταξύ, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με την Κίνα, οι αγορές είδαν ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη και, με τον φόβο ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει, με τον πληθωρισμό να πιέζει, οι τιμές των ομολόγων βρέθηκαν σε υψηλότερες αποδόσεις ακόμα και από την περίοδο της εκλογής του Τραμπ. Το 10ετές στην Αμερική σκαρφάλωσε στο 4,6%, με τη Γερμανία στο 3,17% και την Ιαπωνία στο 2,71%. Η Βρετανία βρίσκεται σε δεινή θέση, με την απόδοση του 30ετούς σε υψηλό 30ετίας.

Όπως σχολιάζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη δανεισμού σαν οικονομία, οπότε βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι και ωφελημένη στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ, αρκεί να μη δούμε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων και παράλληλα μείωση της ανάπτυξης. Άρα, η διάρκεια της κρίσης έχει μεγάλη σημασία για τις οικονομίες, εκτιμά ο ίδιος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει απώλειες 3,94%, με τις Cenergy και Aegean να χάνουν πάνω από 2%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Metlen, Aktor, Βιοχάλκο, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Allwyn και ΟΤΕ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, Τιτάν, ΔΑΑ, Σαράντης και Coca Cola.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημειώνει κέρδη 1,77%, με τις ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, Motor Oil, Jumbo, Optima, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή η Helleniq Energy.

Πηγή: ot.gr