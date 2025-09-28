Η ΑΕΚ τα έβρισκε σκούρα απέναντι στον Βόλο που αμυνόταν εξαιρετικά, αλλά ο Πιερό έδωσε τη λύση συνεχίζοντας το σκοράρισμα τη φετινή σεζόν και διευρύνοντας το αήττητο σερί της Ένωσης στα 13 παιχνίδια.

Σκούρα τα βρήκε η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος απέναντι στον Βόλο. Χωρίς τη μεγάλη φάση και χωρίς απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που της έβαλε η ομάδα του Βόλου που φάνηκε ιδιαίτερα διαβασμένη στο να εγκλωβίσει τα ατού της Ένωσης.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και την κυκλοφορία και προσπαθούσε μέσα από οργανωμένο παιχνίδι να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, σίγουρα όμως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Βόλος ήταν συμπαγής και είχε κοντά τις γραμμές και επί της ουσίας η ΑΕΚ βρέθηκε απέναντι σε μία τόσο κλειστή ομάδα για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν. Η δυσκολία στον άξονα δημιουργούσε συνολικό πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων και το πρώτο μέρος κύλησε με μία ανούσια υπεροχή.

Αν θα έπρεπε ντε και καλά να βρούμε μία φάση που η ΑΕΚ ήταν απειλητική κι ακούμπησε το 1-0 είναι αυτή του 18ου λεπτού, στην κεφαλιά του Γιόβιτς από καλή θέση που έφυγε άουτ. Μετά… το χάος.

Ο Πιερό έδωσε τη λύση

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ αυτό που ήθελε ήταν ένα γρήγορο γκολ για να κάνει πιο εύκολο το έργο της. Το βρήκε νωρίς, στο 54ο λεπτό, με τον Πιερό, που πέτυχε το 4ο φετινό του γκολ. Ο παίκτης που έψαχναν τρόπο να τον διώξουν, λύτρωσε ξανά την ΑΕΚ, σκοράροντας με κεφαλιά-ψαράκι.

Ο Βόλος ήταν αναγκασμένος πλέον να βγει από το καβούκι του και να… ξεπαρκάρει το πούλμαν. Αυτό δημιούργησε χώρους για την ΑΕΚ που κυριάρχησε στα επόμενα λεπτά κι έψαξε το δεύτερο τέρμα για να καθαρίσει μία και καλή το παιχνίδι και τη νίκη.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν αυτή λίγο πριν από το 90λεπτο με πρωταγωνιστή πάλι τον Πιερό, ο οποίος νικήθηκε από… το δοκάρι σε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ΑΕΚ και τα δικά του.

To 1-0 δεν άλλαξε και η Ένωση με αυτό το τρίποντο διεύρυνε το αήττητο σερί της στα 13 παιχνίδια.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (65΄ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (75΄ Μαρίν), Ελίασον (87΄ Καλοσκάμης), Κοϊτά (76΄ Κουτέσα), Πιερό, Γιόβιτς (65΄ Ζοάο Μάριο)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84΄ Θαρθάνα), Χουάνπι (73΄ Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου (84΄ Ασεχνούν), Χάμουλιτς