Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται και πάλι στο χείλος του shutdown. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί είναι εάν το Κογκρέσο καταλήξει σε συμφωνία χρηματοδότησης πριν από την 1η Οκτωβρίου.

Κάτι τέτοιο φαντάζει όμως εξαιρετικά δύσκολο. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται αμετάπειστοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επαφές τη Δευτέρα, με στόχο να αποφευχθεί η διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια για μόνιμες μαζικές απολύσεις. Η εντολή αφορά προγράμματα που είναι έτοιμα να χάσουν τη χρηματοδότησή τους.

Τι είναι το shutdown

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου, τμήματα της κυβέρνησης θα αρχίσουν να κλείνουν. Χωρίς αυτά τα χρήματα, πολλά τμήματα της κυβέρνησης δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αναγκάζονται να σταματήσουν όλες τις μη απαραίτητες λειτουργίες μέχρι να λάβει μέτρα το Κογκρέσο.

Με τις δύο Βουλές να είναι οριακά διαιρεμένες και βαθιά πολωμένες, οι απειλές για κλείσιμο της κυβέρνησης έχουν γίνει χαρακτηριστικό γνώρισμα των δημοσιονομικών μαχών στην Ουάσινγκτον. Μια αντιπαράθεση το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οδήγησε σε κλείσιμο της κυβέρνησης για 34 ημέρες, το μακρύτερο στην σύγχρονη εποχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 800.000 από τους 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έμειναν χωρίς μισθό.

Ποιο είναι το αγκάθι αυτή τη φορά

Το νέο οικονομικό έτος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις συνομιλίες με τους ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι μια συνάντηση δεν θα ήταν «παραγωγική» και χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις τους ως «ανεύθυνες».

Αυτό εξόργισε τους Δημοκρατικούς, με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις να κατηγορούν τον πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου, που ελέγχουν και τις δύο Βουλές, για ένα πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, η Γερουσία απέρριψε την περασμένη εβδομάδα ανταγωνιστικά προσωρινά μέτρα για την αποφυγή του shutdown.

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου βρίσκονται υπό πίεση να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αντισταθούν στον Τραμπ. Τον Μάρτιο, ο Σούμερ έδωσε τις απαραίτητες ψήφους των Δημοκρατικών για να εγκριθεί ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο χρηματοδότησης. Ωστόσο, δεν εξασφάλισε καμία παραχώρηση – μια κίνηση που εξόργισε τη βάση του κόμματος.

Σε αντάλλαγμα για τις ψήφους τους στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί απαιτούν την παράταση των επιδοτήσεων που περιορίζουν το κόστος της ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του Affordable Care Act και πρόκειται να λήξουν, την αναίρεση των περικοπών στο Medicaid που έγιναν στο One Big Beautiful Bill Act του Τραμπ. Επιπρόσθετα, ζητούν την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης που συμπεριλήφθηκε στο πακέτο ακυρώσεων.

Γιατί η απειλή φέτος είναι πιο σοβαρή

Αυτή τη φορά, οι επιπτώσεις για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους ενδέχεται να είναι ακόμη πιο σοβαρές. Σε υπόμνημα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ζήτησε από τις υπηρεσίες να προετοιμαστούν όχι μόνο για προσωρινές άδειες, αλλά και για μόνιμες απολύσεις σε περίπτωση κλεισίματος.

Η εντολή αφορά ομοσπονδιακά προγράμματα τα οποία «δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες του προέδρου». Το OMB ηγήθηκε των προηγούμενων προσπαθειών της κυβέρνησης να μειώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Αυτό ήταν το έργο που είχε αναλάβει το «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» του Έλον Μασκ.

Όταν ρωτήθηκε για το σημείωμα την Πέμπτη, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς. «Δεν αλλάζουν ποτέ», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τζέφρις δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Δημοκρατικοί «δεν θα εκφοβιστούν» από τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση shutdown

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να υποχρεωθούν να εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Οι λειτουργίες που θεωρούνται απαραίτητες θα συνεχιστούν. Αντίθετα, άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν ή να καθυστερήσουν. Η παράδοση αλληλογραφίας και οι λειτουργίες των ταχυδρομείων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ευρείες και μακροχρόνιες. Αν και η ευρύτερη οικονομία μπορεί να μην αισθανθεί αμέσως τις επιπτώσεις, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, να διαταράξει τις αγορές και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη.