Ανάρτηση που γεννά πολλά ερωτήματα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή χωρίς να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε».



Σύμφωνα με το πρόγραμμά του ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο. Στόχος της συνάντησης θα είναι η επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας για τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τη Γάζα με τις χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και οι μαχητές της Χαμάς στην Παλαιστίνη ήταν ενήμεροι για αυτές, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί.