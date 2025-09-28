Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κωπηλασίας. Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη Σαγκάη και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στο μονό σκιφ.

Η πορεία του Στέφανου Ντούσκου, όπως και όλων των αθλητών των ατομικών αθλημάτων δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Χρειάζονται πολλές στερήσεις για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο.

Την ίδια ώρα οι έλληνες πρωταθλητές έχουν σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσουν και τα εμπόδια που τους βάζει η χώρα τους. Οι συνθήκες που προετοιμάζονται οι περισσότεροι εξ αυτών και οι παροχές που έχουν δε συγκρίνονται σε καμία των περιπτώσεων με αυτές των αντιπάλων τους.

Παρ’ όλα αυτά καταφέρνουν και χαρίζουν στον ελληνικό αθλητισμό σπουδαίες διακρίσεις.

Ο Στέφανος Ντούσκος αυτή τη φορά δικαιώθηκε από την στρατηγική του

Για να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ο Στέφανος Ντούσκος έπρεπε να μην επαναλάβει λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό δεν αποτελεί μομφή για τον έλληνα πρωταθλητή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό σε έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου να γίνονται πράγματα που δεν υπολογίζεις.

Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο τελικός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2023. Ο Στέφανος Ντούσκος επικεντρώθηκε πώς θα ξεπεράσει το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος, τον Γερμανό Ζάιντλερ. Αμφότεροι επικεντρώθηκαν στη μάχη τους και είδαν τον Ολλανδό Λέναρτ φαν Λιέροπ να κατακτά το χρυσό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ολλανδός μετά από αυτή την επιτυχία ασχολήθηκε περισσότερο με την οκτάκωπο.

Αυτή τη φορά ο Στέφανος Ντούσκος τα έκανε όλα τέλεια για να κερδίσει τον σπουδαίο Όλιβερ Ζάιντλερ. Κι αν η σπουδαιότητα του ηττημένου δίνει μεγαλύτερη δόξα στον νικητή, τότε δεδομένα ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το κορυφαίο μετάλλιο της καριέρας του.

Το θηρίο από το Νταχάου

Ο Όλιβερ Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1996 στο Ναχάου της Γερμανίας. Η οικογένειά του ζει και αναπνέει για την κωπηλασία.

Ο παππούς του, Χανς Γιόχαν Φάρμπερ, ήταν χρυσός ολυμπιονίκης το 1972 και χάλκινος το 1976. Παράλληλα, κατέκτησε τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ισάριθμα σε ευρωπαϊκά. Ο Όλιβερ Ζάιντλερ άρχισε την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό από την κολύμβηση πριν μετακομίσει στην κωπηλασία.

Το παλμαρέ του 29χρονου Γερμανού είναι ολόχρυσο. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο μονό σκιφ με μοναδικές εξαιρέσεις. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όπου δεν συμμετείχε, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023 που αναφέραμε παραπάνω και πλέον το παγκόσμιο της Σαγκάης. Συνολικά, ο Όλιβερ Ζάιντλερ έχει στην κατοχή του ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρία σε παγκόσμια πρωταθλήματα και άλλα τόσα σε ευρωπαϊκά.

Ο θηριώδης Γερμανός, βλέπει τον κόσμο από τα 203 εκατοστά, είναι ο «Γολιάθ» του αθλήματος. Πολλοί ειδικοί του αθλήματος παρομοιάζουν τον Ζάιντλερ με τον «Ντράγκο» από τη σειρά ταινιών «Ρόκι».

Ωστόσο, ο Στέφανος Ντούσκος έκανε την κούρσα της ζωής του και με όπλο την ψυχή του έφτασε στην κορυφή.