Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον πρόεδρο Ιωάννη Σμυρλή και με μέλη τους Χρήστο Καπετάνο, Ευτυχία Αδηλίνη, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου και Γεώργιο Κατσαούνο, επικύρωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής.

Η διαδικασία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με την καταμέτρηση να διαρκεί αρκετές ώρες, καθώς κάθε σύνεδρος μπορούσε να βάλει έως και 30 σταυρούς προτίμησης. Από τους 1.683 ψηφίσαντες, μόλις τέσσερα ψηφοδέλτια ήταν λευκά ή άκυρα, με τα έγκυρα να φτάνουν τα 1.679.

Ο Γιάννης Πολιτόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς, καταλαμβάνοντας την θέση για την ηγεσία της Επιτροπής, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Όλγα Βησσαράκη με πάνω από 700 σταυρούς. Την πεντάδα συμπλήρωσαν ο Μπάμπης Σιάτρας, ο Αλέκος Κόκκαλης και ο Άγις Δίγκας.

Η Επιτροπή τόνισε ότι η ψηφοφορία κύλησε ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα πλήρη αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον διαθέσιμα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα