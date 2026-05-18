Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λίγο πριν τις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου κατέφθασαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για την τακτική διμηνιαία συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία ωστόσο συμπίπτει με κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Στο επίκεντρο του ΚΥΣΕΑ σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και αναμένεται να δοθεί το τελικό «πράσινο φως» για την προμήθεια των νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής, κλάσης Bergamini.

Παράλληλα, θα συζητηθούν συμπληρωματικά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με την αμυντική θωράκιση της χώρας και το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό

Η ατζέντα δεν περιορίζεται στα εξοπλιστικά. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι άμεσες επιπτώσεις τους στο μεταναστευτικό ζήτημα έφεραν στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ του ζήτημα

Τα Ελληνοτουρκικά

Τo ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, απασχολεί η επικείμενη ψήφιση από το τουρκικό Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου που φέρει τον προκλητικό για την Ελλάδα τίτλο «Γαλάζια Πατρίδα».