Μελετώνται και σύντομα θα αποφανθεί η αρμόδια πρόεδρος εφετών της Λάρισας, για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλας.

Ο Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου στην ανακοίνωση του επαναλαμβάνει, όσα είχε ανακοινώσει προ ημερών, όταν τον επισκέφθηκαν και του ενεχείρισαν εξώδικο συγγενείς θυμάτων, τονίζοντας από τότε, ότι αιτήματα για εκταφή θυμάτων μπορεί να εξεταστούν σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των σορών, ενώ η ηγεσία του Αρείου Πάγου με δημόσιες δηλώσεις της είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ανοίξει και πάλι η ανάκριση.

Μάλιστα η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου είχε δηλώσει, «ότι κανένα αίτημα συγγενών δεν έχει χαθεί, όλα μπορούν να υποβληθούν στη δίκη», τονίζοντας ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει, η ανάκριση έχει κλείσει νόμιμα και επιπλέον η υπόθεση βρίσκεται στον προθάλαμο της δίκης.

Ειδικότερα η σημερινή ανακοίνωση του κ. Τζαβέλα έχει ως εξής «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Τα επόμενα βήματα

Μετά και την σημερινή ανακοίνωση, όλες οι εκτιμήσεις δικαστικών πηγών, οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί απόφαση εκταφής για όσα θύματα έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα για έλεγχο ταυτοποίησης τους (η οποία έχει γίνει ήδη αλλά θα πραγματοποιηθεί εκ νέου) και όποιες τοξικολογικές η άλλες εξετάσεις γίνουν στις σορούς για ανεύρεση ξυλολίου η άλλων χημικών ουσιών θα προσκομιστούν στη δίκη και θα τεθούν στην κρίση του δικαστηρίου.

Με αυτά τα δεδομένα η δίκη δεν θα καθυστερήσει, όπως εκτιμούν στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα στη δίκη όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν. Παράλληλα ενδέχεται το πιθανότερο οι συγγενείς μετά την εκταφή θα διορίσουν τεχνικούς συμβούλους για πραγματογνωμοσύνες για τα θέματα του ξυλολίου και των χημικών ουσιών οι οποίες θα κατατεθούν και θα κριθούν στο δικαστήριο. Η δίκη εκτός απροόπτου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο.