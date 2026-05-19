Σε μετωπική σύγκρουση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών εξελίσσεται η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί, στέλνοντας επιστολή – απάντηση, με την οποία επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Βουλής έχει καλέσει τον κ. Τζαβέλλα για «λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους», ωστόσο δεν αποκλείεται να τεθεί και ζήτημα γύρω από την απόφαση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές.

Όπως αναμένεται να υπογραμμίζει στην επιστολή του ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, βασιζόμενος στο Σύνταγμα αλλά και στη σταθερή νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «δε νοείται να προσέρχεται στη Βουλή για την παροχή απαντήσεων σχετικά με δικαιοδοτική κρίση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου». Με τη θέση αυτή, η ηγεσία της Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει πως η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν άτυπο έλεγχο των δικαστικών αποφάσεων και ενεργειών.

Με την ίδια «συνταγή» του παρελθόντος

Η κίνηση αυτή του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα δεν αποτελεί πρωτοφανή δικαστική πρακτική, αλλά ακολουθεί πιστά μια ήδη χαραγμένη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς «συνταγή», που επιστρατεύτηκε στις 2 Αυγούστου 2024. Τότε, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει, με το ίδιο σκεπτικό, το αίτημα κλήσης της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, καθώς και του αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση, οι οποίοι είχαν χειριστεί το κρίσιμο κομμάτι των ερευνών για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Το ιστορικό των αρνήσεων

Η θεσμική αυτή θωράκιση έναντι του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει βαθιές ρίζες στο πρόσφατο παρελθόν της υπόθεσης. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, ένα παρόμοιο αίτημα είχε πέσει στο κενό, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου.

Την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια κλήτευσης, τόσο της τότε αντιπροέδρου του δικαστηρίου και προέδρου του Πειθαρχικού, Ελένης Φραγκάκη, όσο και της Αντεισαγγελέως Ευδοκίας Πούλου, που είχε διενεργήσει τη σχετική έρευνα.

Η αυριανή άρνηση αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «προπέτασμα καπνού» και την πλευρά της Δικαιοσύνης να εμμένει στην αυστηρή τήρηση των συνταγματικών ορίων.