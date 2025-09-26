Η Ιωάννα Μάνδρου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί τι καθιστά δύσκολη την αποδοχή του αιτήματος για εκταφή και έλεγχο των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Το ανοιχτό ενδεχόμενο της εισαγγελικής αρχής για να προχωρήσει η διαδικασία.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τέμπη: Ένα αδιέξοδο και μία διέξοδος για την εκταφή των θυμάτων» θα ακούσετε:

0:31 Τι διεκδικούν ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Τι διεκδικούν ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. 2:50 Γιατί είναι δύσκολο, κατά τη δικαιοσύνη, να ικανοποιηθεί το αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών.

Γιατί είναι δύσκολο, κατά τη δικαιοσύνη, να ικανοποιηθεί το αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών. 4:58 Η νομική διέξοδος, ώστε να επιτραπεί τελικά η εκταφή των σορών.

Η νομική διέξοδος, ώστε να επιτραπεί τελικά η εκταφή των σορών. 6:24 Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή δικαστικά η υπόθεση των Τεμπών.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή δικαστικά η υπόθεση των Τεμπών. 7:50 Η καθυστέρηση στην παράδοση της δικογραφίας στην πρόεδρο Εφετών.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια