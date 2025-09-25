Νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της 20χρονης κόρης της Μάρθης, που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Ολόκληρο το υπόμνημα της Μαρίας Καρυστιανού

Αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει στο υπόμνημά της ότι συντρέχουν λόγοι επιστροφής της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση, καθώς «προκύπτει από πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναδεικνύονται στο παρόν και έχουν ήδη αναδειχθεί και σε πλείστα όσα αιτήματα, υπομνήματα κλπ τα οποία έχω υποβάλει τόσο εγώ όσο και οι λοιποί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τα οποία έχουν εγχειρισθεί στη δικογραφία και τα οποία είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα, είτε εξετάστηκαν μεν αλλά επιδερμικά».

Η Μαρία Καρυστιανού τονίζει πως η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη για να οδηγηθεί σε δίκη, εφόσον παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα και δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «έχει παραμένει ανοικτό και αναπάντητο το κρίσιμο ζήτημα: η αναζήτηση όλων των ποινικώς υπευθύνων αλλά και, κυρίως, η διαλεύκανση της αληθούς αιτίας που προκάλεσε τον θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων στο πολύνεκρο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η υπόθεση, με το μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη προς εκδίκαση».

Αίτημα για εκταφή κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Νέο αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης, ζητώντας έλεγχο DNA και βιοχημικές εξετάσεις.

Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.