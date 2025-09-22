Δεν έχει υποβληθεί προς το παρόν αίτημα για εκταφή κάποιου από τα τραγικά θύματα των Τεμπών, και αν υποβληθεί θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλας.

Τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό επισκέφθηκαν σήμερα συνήγοροι και συγγενείς θυμάτων και κατέθεσαν υπόμνημα ζητώντας να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση. Η ανάκριση έκλεισε πριν από λίγες εβδομάδες, έχει ήδη υποβληθεί και η εισαγγελική πρόταση και η δικογραφία βρίσκεται ένα στάδιο πριν τη δίκη, δηλαδή, στα χέρια προέδρου εφετών.

Σχετικά με το υπόμνημα που υποβλήθηκε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει στην ανακοίνωση του, ότι τα όποια αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στη Λάρισα στους αρμόδιους, ενώ διαλαμβάνει και εκτενή αναφορά για όσα έχουν ήδη γίνει, δηλαδή πότε υποβλήθηκαν αιτήματα και γιατί στο παρελθόν έχουν απορριφθεί.

Πάντως, αίτημα για την ταυτοποίηση της όποιας σορού δεν έχει υποβληθεί, ούτε από τον τραγικό πατέρα Πάνο Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. Τα όποια αιτήματα είχαν υποβληθεί στον ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη με αίτημα να εξεταστούν οι σοροί των τραγικών θυμάτων για την ανεύρεση τυχόν χημικών ουσιών από παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο, κεφάλαιο που έχει κλείσει από την ανάκριση μετά τις πολλές πραγματογνωμοσύνες από τις οποίες δεν βρέθηκε τίποτα αλλά και από τα βίντεο που δείχνουν το εμπορικό τρένο χωρίς να μεταφέρει κάτι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισηςέχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών. Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.