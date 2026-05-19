Την άρνησή του να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με επιστολή θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με πληροφορίες ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων Τζαβέλας.

Σχετικό αίτημα για να παραστεί –μετά την πράξη αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών– είχαν καταθέσει κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κλήση του να μην εστιάζεται στην απόφαση του Εισαγγελέα για τις υποκλοπές (δεύτερη αρχειοθέτηση), αλλά «σε λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του». Όμως, η κλήτευση προφανώς αφορά την απόφαση να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κρίνοντας πως δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να αιτιολογούν μια τέτοια ενέργεια.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας θα απαντήσει αρνητικά, επικαλούμενος το Σύνταγμα, τη διάκριση των εξουσιών αλλά και τη σχετική νομολογία (π.χ. αποφάσεις της Ολομέλειας επί θητείας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε).

Το βασικό σκεπτικό του θα εδράζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην άποψη πως «δεν νοείται να προσέλθει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων σχετικά με δικαιοδοτική κρίση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου». Αναλόγως είχε πράξει το ανώτατο δικαστήριο και στις 2 Αυγούστου 2024, όταν είχε ζητηθεί η κλήση της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, και του αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση για την υπόθεση των υποκλοπών. Με το ίδιο σκεπτικό είχε απορριφθεί αντίστοιχο αίτημα στις αρχές Ιανουαρίου 2024, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου, καθώς και η κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του δικαστηρίου και προέδρου του Πειθαρχικού, Ελένης Φραγκάκη, όσο και της αντεισαγγελέως Ευδοκίας Πούλου που διενήργησε την έρευνα.

Με δύο λόγια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης.

Ανοιχτή η έρευνα

Ωστόσο, η έρευνα για τις υποκλοπές παραμένει ανοιχτή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρά την αρχειοθέτηση, καθώς, όπως αποκάλυψε «Το Βήμα της Κυριακής», ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης –εκ των θυμάτων των παρακολουθήσεων– έχει καταθέσει νέο αίτημα για περαιτέρω έρευνα, προσκομίζοντας τρία μηνύματα από το τηλέφωνό του, εκ των οποίων το ένα έφερε τον χαρακτηρισμό «απόρρητο».

Με βάση αυτά τα μηνύματα, το αίτημα του πρώην υπουργού αξιολογεί και μελετά ήδη ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Ο ίδιος θα αξιολογήσει και την αίτηση του κ. Σπίρτζη για εξαίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η αίτηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να απορριφθεί, καθώς θα κριθεί ότι εκ των πραγμάτων στερείται αντικειμένου, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό τη μελέτη του φακέλου για το αίτημα Σπίρτζη.