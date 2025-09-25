Ρόλο συντονιστή αποδίδουν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, σε σχέση με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα).

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν στην αρεοπαγίτη- ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίζεται τις έρευνες για τον πρώην υφυπουργό, νέα στοιχεία για τη συμμετοχή του, καθώς έχουν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας,

Η οικογένεια Βλάχου κατά τις ίδιες πληροφορίες παρέδωσε στην ανώτατη δικαστική λειτουργό στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Με βάση τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραγικοί γονείς αποδίδουν στον κατηγορούμενο ρόλο «συντονιστή» επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου και κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, ενώ ανάγκασε σε διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Επίσης οι γονείς του Βάιου Βλάχου, όπως και άλλοι γονείς θυμάτων, έχουν κατ επανάληψη τονίσει, ότι αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τη υπόθεση. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και στο τέλος της έρευνας θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Πάντως εκτιμήσεις δικαστικών πηγών αναφέρουν ότι μέσα στον Νοέμβριο η ανάκριση για τον Χρ. Τριαντόπουλο θα τελειώσει.