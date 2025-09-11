5 το πρωί: Η Chevron στην Κρήτη – Οι προκλήσεις της Ρωσίας – Η Γαλλία σε αναβρασμό
Η Chevron μαζί με την HELLENiQ Energy κατέθεσαν την πρότασή τους για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Κατέθεσε πρόταση η Chevron
- Γιατί είναι σημαντικό: H HELLENiQ Energy μαζί με τη Chevron κατέθεσαν πρόταση για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Μια εξέλιξη μήνυμα προς την Άγκυρα από την πλευρά των ΗΠΑ για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
- Η αντίδραση του ΥΠΕΝ: Σε δήλωσή του ο Σταύρος Παπασταύρου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη σχετική εξέλιξη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας».
- Πως το είδε η Άγκυρα: Την ίδια ώρα τουρκικά δημοσιεύματα βλέπουν βοήθεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Από επίσημα χείλη δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση παρά το γεγονός ότι και ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, είχε και εκείνος συνάντηση χτες με εκπροσώπους της Chevron.
Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones
- Ανησυχία για την ρωσική κίνηση: Aναβρασμό στην Βαρσοβία, στο ΝΑΤΟ και στην διεθνή κοινότητα προκάλεσε η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν άμεσα.
- Σε συναγερμό το ΝΑΤΟ: Η ρωσική κίνηση προκάλεσε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε σχεδόν από όλους τους συμμάχους της Πολωνίας ως πράξη κλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας με στόχο να δοκιμάσει την Βορειοατλαντική Συμμαχία.
- Τι υποστηρίζει η Ρωσία: Το περιστατικό ουσιαστικά δεν σχολιάστηκε από το Κρεμλίνο, όμως το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με drones εναντίον της Ουκρανίας και πως δεν υπήρχε σχεδιασμός για χτυπήματα σε στόχους στην Πολωνία.
Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη» - Τι είπε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης
- Οι τέσσερις άξονες: Tην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης εκφώνησε χθες ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, η Γερμανίδα πολιτικός τα πήγε αρκετά καλά, με την ομιλία της να βασίζεται κυρίως σε τέσσερις μεγάλες θεματικές και πιο συγκεκριμένα τον διεθνή ρόλο της Ένωσης, το ζήτημα της Ανταγωνιστικότητας, τις Κοινωνικές Πολιτικές και τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.
- Η βράβευση των Ελλήνων πυροσβεστών: Στο πλαίσιο της ομιλίας, η πρόεδρος της Επιτροπής βράβευσε τους Έλληνες πυροσβέστες που συμμετείχαν με αυτοθυσία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθεί το ισπανικό χωριό Τζενέστοσο.
- Οι προτάσεις μομφής: Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολούθησαν δύο προτάσεις μομφής εναντίον της κ. φον ντερ Λάιεν, η μία από την ακροδεξιά και η άλλη από την αριστερά, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είχε επιβιώσει ανάλογης πρότασης από την ακροδεξιά και τον Ιούλιο.
Σε αναβρασμό η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια την πρώτη ημέρα του Λεκορνί
- Μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε Παρίσι, Λυών, Μασσαλία και άλλες πόλεις με σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα», αποκλείουν σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, δρόμους και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αρχές αναμένουν πάνω από 100.000 συμμετέχοντες, ενώ έχουν ήδη προσαχθεί εκατοντάδες άτομα.
- Αντιδράσεις και αστυνομική κινητοποίηση: Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό έθεσε 80.000 αστυνομικούς σε επιφυλακή προκειμένου να αποτρέψουν βίαια επεισόδια, κατηγορώντας ακροαριστερές οργανώσεις και αφήνοντας αιχμές κατά της ανυπότακτης Γαλλίας.
- Πολιτική κρίση και επεισόδια βίας: Οι κινητοποιήσεις γίνονται στον απόηχο της παραίτησης του Φρανσουά Μπαϊρού και του διορισμού του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέου πρωθυπουργού. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε κάδους, τη στιγμή που στο Παρίσι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό εστιατόριο.
Έκλεισε η τετράδα του Eurobasket
- Τα τελευταία εισιτήρια: Η Γερμανία και η Φινλανδία είναι οι δύο τελευταίες χώρες που έκλεισαν θέση για τα ημιτελικά του Eurobasket. Οι Γερμανοί δυσκολεύτηκαν, αλλά λύγισαν τον εξαιρετικό Ντόντσιτς, ενώ οι Φινλανδοί συνέτριψαν την Γεωργία.
- Κλείδωσε η ώρα: Η FIBA ανακοίνωσε τις ώρες των ημιτελικών της Παρασκευής. Ο αγώνας της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με την αντίστοιχη της Τουρκίας θα αρχίσει στις 21.00, ενώ θα προηγηθεί στις 17.00 το Γερμανία – Φινλανδία.
- Final 4 στην Αθήνα: Την ίδια ώρα οι μέτοχοι της EuroLeague μετά από σχετική ψηφοφορία αποφάσισαν τη σεζόν 2025-26 το Final 4 να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου 2026
