Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
5 το πρωί
5 το πρωί: Η Chevron στην Κρήτη – Οι προκλήσεις της Ρωσίας – Η Γαλλία σε αναβρασμό
Κωνσταντίνος Χολίδης

Η Chevron μαζί με την HELLENiQ Energy κατέθεσαν την πρότασή τους για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Κωνσταντίνος Χολίδης
1

Κατέθεσε πρόταση η Chevron

  • Γιατί είναι σημαντικό: H HELLENiQ Energy μαζί με τη Chevron κατέθεσαν πρόταση για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Μια εξέλιξη μήνυμα προς την Άγκυρα από την πλευρά των ΗΠΑ για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
  • Η αντίδραση του ΥΠΕΝ: Σε δήλωσή του ο Σταύρος Παπασταύρου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη σχετική εξέλιξη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας».
  • Πως το είδε η Άγκυρα: Την ίδια ώρα τουρκικά δημοσιεύματα βλέπουν βοήθεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Από επίσημα χείλη δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση παρά το γεγονός ότι και ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, είχε και εκείνος συνάντηση χτες με εκπροσώπους της Chevron.
2

Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones

 

3

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη» - Τι είπε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης

  • Οι τέσσερις άξονες: Tην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης εκφώνησε χθες ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, η Γερμανίδα πολιτικός τα πήγε αρκετά καλά, με την ομιλία της να βασίζεται κυρίως σε τέσσερις μεγάλες θεματικές και πιο συγκεκριμένα τον διεθνή ρόλο της Ένωσης, το ζήτημα της Ανταγωνιστικότητας, τις Κοινωνικές Πολιτικές και τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.
  • Η βράβευση των Ελλήνων πυροσβεστών: Στο πλαίσιο της ομιλίας, η πρόεδρος της Επιτροπής βράβευσε τους Έλληνες πυροσβέστες που συμμετείχαν με αυτοθυσία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθεί το ισπανικό χωριό Τζενέστοσο.
  • Οι προτάσεις μομφής: Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολούθησαν δύο προτάσεις μομφής εναντίον της κ. φον ντερ Λάιεν, η μία από την ακροδεξιά και η άλλη από την αριστερά, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είχε επιβιώσει ανάλογης πρότασης από την ακροδεξιά και τον Ιούλιο.
4

Σε αναβρασμό η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια την πρώτη ημέρα του Λεκορνί

  • Μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε Παρίσι, Λυών, Μασσαλία και άλλες πόλεις με σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα», αποκλείουν σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, δρόμους και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αρχές αναμένουν πάνω από 100.000 συμμετέχοντες, ενώ έχουν ήδη προσαχθεί εκατοντάδες άτομα.
  • Αντιδράσεις και αστυνομική κινητοποίηση: Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό έθεσε 80.000 αστυνομικούς σε επιφυλακή προκειμένου να αποτρέψουν βίαια επεισόδια, κατηγορώντας ακροαριστερές οργανώσεις και αφήνοντας αιχμές κατά της ανυπότακτης Γαλλίας.
  • Πολιτική κρίση και επεισόδια βίας: Οι κινητοποιήσεις γίνονται στον απόηχο της παραίτησης του Φρανσουά Μπαϊρού και του διορισμού του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέου πρωθυπουργού. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε κάδους, τη στιγμή που στο Παρίσι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό εστιατόριο.
5

Έκλεισε η τετράδα του Eurobasket

Συναγερμός σε Πολωνία και Ευρώπη για κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

Γαλλία: Βίαια επεισόδια, συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο» – Οι τέσσερις άξονες της ομιλίας της για την Ένωση

Φάμελλος στη ΔΕΘ: «Δεν φοβόμαστε την ευθύνη – Δεν υπάρχουν περιθώρια για αμφισημίες»

