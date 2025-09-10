Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 39 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στη Σλοβενία. Η Γερμανία ανέτρεψε τα δεδομένα στην τέταρτη περίοδο, επικράτησε 99-91 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket. Στην τετράδα η πρωταθλήτρια Κόσμου θα συναντήσει την έκπληξη της διοργάνωσης, Φινλανδία, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Γεωργίας.

Η Γερμανία πήρε ώθηση από το τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, η οποία βρήκε τον Ντα Σίλβα να διαμορφώνει με buzzer beater πίσω από το κέντρο του γηπέδου το 70-74 και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στον… επίλογο του αγώνα (σκόραρε και ο Σρέντερ που μετρούσε 0/7 μέχρι το 30΄), πέτυχε την ανατροπή, απέναντι στη Σλοβενία που έμεινε από δυνάμεις και… ευστοχία στο κρισιμότερο σημείο.

Με 23 πόντους ο Φραντς Βάγκνερ οδήγησε την επίθεση της Γερμανίας, ενώ 20 με 1/9 τρίποντα μέτρησε ο Ντένις Σρέντερ. Από την Σλοβενία δεν αρκούσε το νέο νταμπλ νταμπλ του αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς (39π., 10ρ., 7ασ.).

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Φινλανδία – Γεωργία 93-79

Γερμανία – Σλοβενία 99-91

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Ελλάδα

Φινλανδία – Γερμανία

Το πρόγραμμα των τελικών

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

Τελικός

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό