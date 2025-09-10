Ήταν αναμενόμενο και τελικά συνέβη. Η FIBA άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό της και έτσι η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket θα γίνει βράδυ.

Συγκεκριμένα, το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 21.00. Τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Έτσι, ο αγώνας της Γερμανίας με τη Φινλανδία θα γίνει το απόγευμα στις 17.00.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Φινλανδία – Γεωργία 93-79

Γερμανία – Σλοβενία 99-91

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γερμανία

21.00 Τουρκία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Το πρόγραμμα των τελικών

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

Τελικός

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό