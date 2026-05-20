Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ήδη η κυβέρνηση με απαντήσεις στον Ευάγγελο Βενιζέλο για το “τριψήφιο” του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις απειλές της Τουρκίας και την μεταφορά των πυραύλων patriot την εμφάνιση Τσίπρα – Καρυστιανού μέχρι και την απορροφητικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης που προκάλεσε δυσχέρεια σε αρκετούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”.

Σε οτι αφορά την κυοφορούμενη ένταση από την πλευρά των γειτόνων στην κυβέρνηση παραδέχονται οτι μπορεί να ξεσπάσει εάν υπάρξει μονομερής ενέργεια και οι ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στον Τασούλα

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα Τετάρτη 20/5 στις 11:οο το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων που πραγματοποιεί και τα μέτωπα που υπάρχουν στον ορίζοντα είναι ήδη αρκετά με πρόβλεψη πύκνωσής τους.

Συνεργάτες του πρωθυπουργου απαντούν ευθέως στον Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος χαρακτήρισε αλαζονική την συμπεριφορά του πρωθυπουργού ρωτώντας «ποιον θα πάρει ο ίδιος τηλέφωνο, τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου;».

Η απάντηση Μαξίμου στον Βενιζέλο

Με την επισήμανση οτι αυτό είναι ένα δίλημμα που τίθεται στους πολίτες η απάντηση είναι άμεση: ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το τηλέφωνο και να συνομιλήσει απευθείας και με τον κ. Τραμπ, και με τον κ. Νετανιάχου, με την πρόεδρο της Κομισιόν και με κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή όποιον άλλον χρειαστεί.

«Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατακτήσει τη δυνατότητα», λένε στο μέγαρο Μαξίμου.

Το «κάδρο» για Τσίπρα, Καρυστιανού

Η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού απασχολούν την κυβέρνηση ενεργά χωρίς να έχει αλλάξει η ρητορική απέναντί τους. Ιδιαιτέρως για τον Αλέξη Τσίπρα το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν είναι οτι πρόκειται για έναν πρώην πρωθυπουργό τον οποίο οι πολίτες έστειλαν σπίτι του λόγω μίας αποτυχημένης διακυβέρνησης με τραγικές συνέπειες για τον τόπο και που τώρα επιχειρεί ολική επαναφορά με τα ίδια συνθήματα.

Διαφορετικά βλέπουν την Μαρία Καρυστιανού εστιάζοντας στα πρόσωπα που την περιβάλλουν με ερωτήματα για τον πραγματικό τους ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

Το «καμπανάκι» για «Γαλάζια Πατρίδα» και η αλήθεια για τους patriot

Κι ενώ αυτά αφορούν τους ενοίκους του πρωθυπουργικού γραφείου, στην συνάντηση απέναντι στο Προεδρικό Μέγαρο, θα συζητηθούν θέματα όπως η Τουρκία , η αμυντική τακτική της χώρας και η οικονομία με την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το νομοσχέδιο για “Γαλάζια Πατρίδα” που προωθεί η Άγκυρα, αν προχωρήσει στην κυβέρνηση παραδέχονται ότι μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Στο ξεκάθαρο ερώτημα, είναι εξίσου ξεκάθαρη και η απάντηση.

Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας; Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης.

Οσο για την μεταφορά των συστοιχιών των πυραύλων Πάτριοτ από την Κάρπαθο προς την ενδοχώρα, η κυβέρνηση απαντά οτι είναι στον σχεδιασμό των επιτελείων η απόφαση για τις όποιες στρατηγικές κινήσεις σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό.

Όσον αφορά την Κάρπαθο, είναι αυτονόητο, λένε, ότι το νησί εντάσσεται στον συνολικό αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο ζεύγος Mirage – 2005 θα μετασταθμεύει στο αεροδρόμιό της.

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά τα λοιπά η ενημέρωση στον Κώστα Τασούλα θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πλήρους απορρόφησης, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κύκλους, κατά 100% των πόρων και οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων που λόγω γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων δεν πρόλαβαν να κάνουν συμβάσεις στο “Σπίτι μου ΙΙ” θα τους δοθεί ο χρόνος έως τον Αύγουστο με παράκαμψη μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τους ίδιους όρους.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία: