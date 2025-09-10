Σημαντική εξέλιξη είχαμε στην υπόθεση του διαγωνισμού για τους υδρογονάθρακες. Το σχήμα Chevron – Helleniq Energy είναι αυτό που κατέθεσε προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό για τα μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Πρόκειται για μια κίνηση με πολλά μηνύματα αφού με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία αμφισβητεί την περιοχή νότια της Κρήτης προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Παπασταύρου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη σχετική εξέλιξη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας».

Η δήλωση του Παπασταύρου για τη Chevron

Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Το μέγεθος των κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες

Η Ελλάδα έχει μία ακόμη ευκαιρία μετά και την ερευνητική δραστηριότητα της ExxonMobil στα υπεράκτια blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης» να μπει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα υπεδάφη των περιοχών του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους η ΕΔΕΥΕΠ εκτιμά: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρις κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves). Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας», υπογραμμίζει ο κρατικός φορέας και στη φετινή ετήσια έκθεση του.