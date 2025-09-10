Η Φινλανδία αφήνει το δικό της ανεξίτηλο σημάδι στο Eurobasket 2025. Πνευματικά και αγωνιστικά πιο έτοιμη από τη Γεωργία στον μεταξύ τους προημιτελικό, επιβλήθηκε 93-79 και κέρδισε επάξια το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Ομάδα που αποκτά αυτοπεποίθηση μέσα από την απόδοσή της, η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν πόνταρε πολλά στο τέλειο ξεκίνημά της. Το 28-15 του 10′ έδωσε φτερά στα πόδια των παικτών του Λάσι Τούοβι που φρόντισαν στο υπόλοιπο του αγώνα να διαχειριστούν άψογα την κάθε περίσταση και να φτάσουν σχετικά άνετα στην τελική επικράτηση. Η υπέρ τους διαφορά μάλιστα είχε ανέβει ως τους 20 πόντους (57-37), προτού οι Γεωργιανοί κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψουν.

Ναι μεν μείωσαν σε 73-67 (32’16”), αλλά εν τέλει η άμυνά τους τούς πρόδωσε. Ήταν τόσο ευάλωτη σε αυτό το παιχνίδι που παρά τις πολλές ασίστ (20) και τον μονοψήφιο αριθμό λαθών (7), δεν ανταποκρίθηκαν στην τελική ευθεία. Ομολογουμένως κομβικό για την εξέλιξη ήταν το πρώτο από τα δύο σερί τρίποντα του Βάλτονεν στην αφετηρία των τελευταίων πέντε λέπτών. Κι αυτό γιατί η Φινλανδία ξέφυγε εκ νέου με δέκα (84-74), σβήνοντας τα αντίπαλα όνειρα.

Με 55% (17/31) από τα 6μ75, 26 ασίστ και τέσσερις βασικούς πρωταγωνιστές (Γιάντουνεν, Μάρκανεν, Σάλιν, Μάξουνι) οι Σκανδιναβοί δεν θα έχαναν αυτό το ιστορικό παιχνίδι που τους προσφέρει δύο ευκαιρίες για ένα μετάλλιο: το παρθενικό τους σε Eurobasket. Στην προηγούμενη διοργάνωση, του 2022, είχαν τερματίσει έβδομοι.