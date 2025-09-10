Αναβρασμός επικρατεί στη Γαλλία με χιλιάδες Γάλλους διαδηλωτές στους δρόμους ήδη από χθες. Οι διαδηλωτές είχαν στήσει «πάρτι αποχαιρετισμού» για τον βραχύβιο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού ενώ σήμερα αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία τους στους δρόμους με κεντρικό σύνθημα «μπλόκα παντού» σε ένα βάπτισμα πυρός για τον νέο Γάλλο Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Μπαϊρού βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν κατέθεσε προϋπολογισμό διάσωσης της γαλλικής οικονομίας με περικοπές ύψους 44 δισ. με στόχο την αντιμετώπιση του καλπάζοντος δημόσιου χρέους της χώρας.

Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πρέπει να ξεκινήσει δυναμικά, αναλαμβάνοντας τα ηνία της κυβέρνησης την ίδια στιγμή που οι διαδηλωτές προσπαθούν να παραλύσουν τη Γαλλία.

«Block Everything»

Οι Aρχές ήταν προετοιμασμένες για διαδηλώσεις και μπλοκαρίσματα σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού κινήματος με την ονομασία «Block Everything» (Μπλοκάρετε τα πάντα).

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Laurent Nuñez δήλωσε ότι για σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη περίπου 80.000 δυνάμεων ασφαλείας σε όλη τη χώρα και ότι οι αρχές θα «παρεμβαίνουν συστηματικά» για να απομακρύνουν τυχόν μπλοκαρίσματα.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί στην πρωτεύουσα, όπου οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν διάφορες δράσεις. Τα χαράματα, για παράδειγμα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν ένα σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία είναι «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Δράσεις και μια πενηνταριά συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Παρισιού, κυρίως έπειτα από αποκλεισμούς ή απόπειρες αποκλεισμού του Περιφερειακού.

Η εκστρατεία διακοπής της λειτουργίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη Γαλλία άρχισε να κερδίζει έδαφος μετά την αποκάλυψη από τον απερχόμενο πρωθυπουργό François Bayrou των σχεδίων του για περικοπή του γαλλικού προϋπολογισμού του 2026 κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εχασε την εμπιστοσύνη της γαλλικής Βουλής ο Μπαϊρού

Τη Δευτέρα οι Γάλλοι βουλευτές καταψήφισαν την κυβέρνηση Μπαϊρού λόγω των περικοπών δαπανών, τις οποίες ο κεντρώος πολιτικός υποστήριζε ότι ήταν απαραίτητες για τον περιορισμό του γαλλικού δημόσιου χρέους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί μια μέρα μετά την πτώση του Μπαϊρού, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις για γρήγορη αντικατάσταση του απερχόμενου πρωθυπουργού σε μια περίοδο έντονης πολιτικής έντασης. Ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό κάλεσε τον πρόεδρο να καλύψει το «κενό εξουσίας».

Η κλιμάκωση των απεργιών και των διαδηλώσεων στη Γαλλία θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τον Λεκορνί, έναν από τους στενότερους συμμάχους του Μακρόν από την πρώτη στιγμή της ανόδου του στην εξουσία. Ο νέος πρωθυπουργός και πρώην υπουργός των ενόπλων δυνάμεων θα δει την εξουσία και τη δημοτικότητά του να δοκιμάζονται από την πρώτη μέρα της θητείας του.

Σημειώνεται ότι ο Λεκορνί ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας έχει κερδίσει επαίνους για τον επαναεξοπλισμό της Γαλλίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πλέον και από τα νέα του καθήκοντα θα βρεθεί στο μάτι του γαλλικού κυκλώνα.

Ετσι ο Λεκορνί «με το καλημέρα σας» πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τα σημερινά πλήθη που θα διαδηλώσουν στη Γαλλία και ταυτόχρονα να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μέσω ενός παραλυμένου Κοινοβουλίου.

Εντωμεταξύ, εκτιμάται ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν, αντίθετα από την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζονται πιο εκτεταμένες.

Ανάλυση του Ιδρύματος Jean Jaurès κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταξύ του κινήματος «Block Everything» και των Κίτρινων Γιλέκων, υπάρχουν πολλές διαφορές και πως οι σημερινές διαδηλώσεις καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Το 46% των Γάλλων υποστηρίζουν τις σημερινές διαδηλώσεις

Αξίζει την ίδια ώρα να σημειωθεί ότι οι σημερινές διαδηλώσεις υποστηρίζονται από το 46% των Γάλλων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ipsos.

Σε αντίθεση με τα «κίτρινα γιλέκα», ξεκίνησαν διαδικτυακά ως αντίδραση στην αύξηση του φόρου καυσίμων πριν εισέλθουν στο mainstream και παραλύσουν τη χώρα, ο στόχος της εκστρατείας «Block Everything» είναι πολύ πιο ασαφής, εκτιμά το Politico. Διαδικτυακοί λογαριασμοί που ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου ζητούν μια σειρά από πράγματα, από το τέλος των πολιτικών κομμάτων έως το μποϊκοτάζ του τραπεζικού συστήματος και την παραίτηση του Μακρόν.

Οι γαλλικές Aρχές φοβούνται επίσης ότι ό,τι συμβεί σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας θα πυροδοτήσει τις διαμαρτυρίες της επόμενης εβδομάδας, οι οποίες οργανώνονται από τα γαλλικά συνδικάτα.