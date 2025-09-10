Δύο ξεχωριστές προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να κατατεθούν σήμερα από τις πολιτικές ομάδες της ακροδεξιάς και της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λίγες ώρες μόνο μετά την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

Όπως αναφέρει το Politico, η πρόταση της ακροδεξιάς ομάδας των Πατριωτών θα αναφέρει πως «η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ λόγω της επίμονης αποτυχίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

Από την άλλη πλευρά, Η πρόταση της Αριστεράς επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της Επιτροπής, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που αποκελεί «αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα» σύμφωνα με τη διατύπωση, την οποία έλαβε επίσης το POLITICO.

Παρά το γεγονός ότι η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ότι θα προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών και εποίκων, η ηγεσία της Αριστεράς λέει ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Δεν έχετε λάβει πραγματικές κυρώσεις και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα», είπε η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί «Μπροστά στη γενοκτονία, δεν μπορούν να υπάρχουν ημίμετρα».

Η πρόταση μομφής του Ιουλίου

Υπενθυμίζεται ότι πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν είχε κατατεθεί και τον περασμένο Ιούλιο, από την άκρα δεξιά, την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν είχε ξεπεράσει πολύ άνετα, με 360 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά της απομάκρυνσης από τη θέση της, 175 υπέρ και 18 να απέχουν.

Κάτι ανάλογο θεωρείται το πιο πιθανό ότι θα συμβεί και τώρα, με την ημερομηνία της ψηφοφορίας να ορίζεται κατά πάσα πιθανότητα για μέσα στον Οκτώβριο.

Τι ορίζει ο κανονισμός

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν ότι μια ομάδα μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής μόνο με 72 υπογραφές δύο μήνες μετά την προηγούμενη – διαφορετικά, χρειάζονται 144 ονόματα.

Η τελευταία πρόταση κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι το νωρίτερο που μπορούν οι ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 72 υπογραφές είναι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα.

«Το σχέδιο εξακολουθεί να είναι να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τόμας Σάνον, εκπρόσωπος της Αριστεράς.

Ανώτερος αξιωματούχος των Πατριωτών επιβεβαίωσε ότι η ομάδα θα καταθέσει πρόταση μομφής επίσης τα μεσάνυχτα.