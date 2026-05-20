Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο, καταρρίπτοντας και άλλα f-35.

Τραμπ: Ασαφείς οι προθέσεις του για το Ιράν

Ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως ελπίζει να μη χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. «Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ωσότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε να μη δώσει συγκεκριμένη απάντηση. «Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

“We’re going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They’re tired of this” President Trump predicts a deal to end the war with Iran is going to happen “fast” — and that oil prices will plummet when the agreement is reached. pic.twitter.com/Q0t8Bp8RWx — Fox News (@FoxNews) May 19, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου μετά από τη σύσκεψη Εθνικής Ασφαλείας, στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε και στη χθεσινή του απόφαση να αναβάλλει τελικά την επίθεση στο Ιράν.

«Ήμουν μία ώρα μακριά. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Το σχέδιο της νέας επίθεσης που ετοίμαζε για το Ιράν δεν είχε γίνει γνωστό προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

Σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο

Νωρίτερα, ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη για το Ιράν με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, όπου ενημερώθηκε για στρατιωτικές επιλογές και σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ περί αναστολής επίθεσης θεωρείται ένδειξη ότι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό.

Οι ΗΠΑ έτοιμες για διαπραγματεύσεις αλλά και πόλεμο

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Ο «χρησμός» του αντιπροέδρου Βανς

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ήταν ο χρησμός του αντιπροέδρου, που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

Νωρίτερα εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι «δεν είναι βέβαιος» για την πιθανότητα συμφωνίας, αν και θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι διαπιστώνονται εσωτερικές διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία και ότι η διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης παραμένει ασαφής.

Καταλήγοντας, απέρριψε την κριτική που ασκήθηκε στον Τραμπ για δηλώσεις του σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στους Αμερικανούς πολίτες, λέγοντας στο CNN ότι ο πρόεδρος «έχει εντολή να ασχολείται με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα».

Ιράν: Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35

Από τη δική του πλευρά ο ΥΠΕΞ του ΙΡάν Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη εάν οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρίπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35.

«Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions. Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35. With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 19, 2026

Οι απώλειες των ΗΠΑ κατά Αραγατσί

Ο Αραγτσί επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Congressional Research Service), σύμφωνα με την οποία έχουν χαθεί ή υποστεί ζημιές περίπου 42 αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων drones, από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Ανοησία»

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», διεμήνυσε χθες από την άλλη εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η νέα πρόταση Ιράν

Προχθές Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ, για να αρθεί το αδιέξοδο, χωρίς καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενό της. Επανέλαβε ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποδέσμευσης ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άρσης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο –παρότι η άλλη πλευρά αρνείται για δεκαετίες πως τρέφει τέτοια φιλοδοξία.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τους «υπερβολικούς» όρους της τελευταίας «προσφοράς» της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Σε μεγάλη απόκλιση Ουάσινγκτον – Τεχεράνη

Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από την 28η Απριλίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις σε αναζήτηση τρόπου να τελειώσει ο πόλεμος, όμως οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Η επίθεση στα ΗΑΕ

Η επίθεση–για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης–εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή καταδικάστηκε παράλληλα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου είναι παρούσες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ εξακολουθεί το Ιράν

Στον Κόλπο, η Τεχεράνη διατηρεί πάντα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας έντονες οικονομικές αναταράξεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κι η Ουάσιγκτον τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα.

Με αμείωτη ένταση οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης, παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας πως παρατείνεται για ενάμισι μήνα η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά που υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν νέα σειρά βομβαρδισμών, από αέρος και με το πυροβολικό, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι βομβαρδισμοί σκότωσαν 19 ανθρώπους χθες, ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις μαχητών της με ισραηλινούς στρατιώτες, πάντα στον νότο.

Ανακοινώθηκε εξάλλου χθες από ΜΚΟ η επιστροφή στις ΗΠΑ άνδρα ιρανικής καταγωγής που εξέτισε ποινή κάθειρξης δέκα ετών στο Ιράν, μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία.