Σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους του παλαιστινιακού ζητήματος, έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Ραμάλα το όγδοο συνέδριο της οργάνωσης Φατάχ, που αποτελεί τον βασικό κορμό της PLO και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Λωρίδα της Γάζας αιμορραγεί και έχει καταληφθεί κατά 60% από τον ισραηλινό στρατό, οι Εβραίοι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και το Ισραήλ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, βρίσκεται σε μακρά προεκλογική περίοδο (οι κάλπες θα στηθούν το αργότερο στα τέλη Οκτωβρίου) με τα περισσότερα κόμματα να συναγωνίζονται σε ρητορική κατά της «παλαιστινιακής τρομοκρατίας».

Οι ελπίδες ότι το συνέδριο της Φατάχ θα έφερνε σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία, που θα σηματοδοτούσαν μεταρρυθμίσεις και εκδημοκρατισμό στην Παλαιστινιακή Αρχή, διαψεύστηκαν – τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Ένας δυσκίνητος, γραφειοκρατικός και πελατειακός μηχανισμός κινείται με αργούς ρυθμούς την ώρα που ο παλαιστινιακός λαός ασφυκτιά και έρχεται ένα «καυτό» καλοκαίρι στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Ο υιός Αμπάς στο προσκήνιο

Ο 90χρονος Μαχμούντ Αμπάς, που βρίσκεται στο τιμόνι της Παλαιστινιακής Αρχής επί μια εικοσαετία, επανεξελέγη πρόεδρος της Φατάχ και υποσχέθηκε πάλι δημοκρατικές εκλογές στο απώτερο μέλλον. Η μεγαλύτερη είδηση του συνεδρίου ήταν ότι ο 64χρονος γιος του, ο Γιασέρ, εξελέγη στην 18μελή Κεντρική Επιτροπή.

Ο υιός Αμπάς, που φέρει το όνομα Γιασέρ προς τιμήν του ιστορικού Παλαιστίνιου ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ, εξελέγη στην 8η θέση μεταξύ 59 υποψηφίων, συγκεντρώνοντας περισσότερες ψήφους από πολλά ιστορικά στελέχη του κινήματος. Ο Γιασέρ Αμπάς, δεύτερος από τους τρεις γιους του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, σπούδασε στις ΗΠΑ, είναι εκατομμυριούχος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και στα κατεχόμενα ενώ κατηγορείται από τους αντιπάλους του για διαφθορά.

Η παλαιά φρουρά εξακολουθεί να κάνει κουμάντο στη Φατάχ. Οριακά πρώτος επανεξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή ο έγκλειστος στις ισραηλινές φυλακές για τρομοκρατία, Μαρουάν Μπαργούτι, ο αποκαλούμενος και Παλαιστίνιος Μαντέλα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αναδείχθηκαν δυο ανώτερα στελέχη που προϊστανται ή εξακολουθούν έχουν μεγάλη επιρροή στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, ο Ματζίντ Φαράζ και ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ ενώ ακολουθεί στην τέταρτη θέση ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεϊν αλ Σέιχ.

Στην πρώτη δεκάδα εξελέγη και ο Ζακαρίας Ζουμπέιντι, πρώην αρχηγός της Ταξιαρχίας των Μαρτύρων του Αλ Άξα στη Τζενίν, ο οποίος απελευθερώθηκε πέρυσι από τους Ισραηλινούς σε μια από τις συμφωνίες ανταλλαγής κρατουμένων με ομήρους της Χαμάς..

Το συνέδριο της Φατάχ έληξε την Κυριακή χωρίς να τεθεί επίσημα το θέμα της διαδοχής του Μαχμούντ Αμπάς, όμως όλα θα κριθούν από τις ισορροπίες και το πάρε-δώσε στην Κεντρική Επιτροπή. Αν και δεν τίθεται θέμα «κληρονομικής διαδοχής», ο Γιασέρ Αμπάς θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου ή να στηρίξει τον αντιπρόεδρο αλ Σέιχ ή κάποιον άλλον διεκδικητή.

Σημειώνεται ότι στο συνέδριο συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης σύνεδροι από τη Γάζα και το Κάιρο, όμως αποκλείστηκε η φράξια του Μοχάμεντ Νταχλάν (πρώην επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα), ο οποίος ζει «εξόριστος» στο Αμπου Ντάμπι, ως σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ.

Εκλογές στο Ισραήλ με… Ιντιφάντα

Οι ίντριγκες στη Ραμάλα λαμβάνουν χώρα μόλις μερικά χιλιόμετρα από χωριά της Δυτικής Όχθης όπου οι έποικοι επιδίδονται σε όργιο βίας εναντίον Παλαιστινίων με την προτροπή Ισραηλινών υπουργών και με την ανοχή των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Η κατάσταση χειροτερεύει όσο πλησιάζουν οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές, και όσο το Ισραήλ συνεχίζει να παρακρατεί δισεκατομμύρια δολάρια που προέρχονται από φόρους και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και η κυβέρνησή του χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση».

Στο Ισραήλ εκφράζονται φόβοι για τρίτη Ιντιφάντα, αλλά και «ελπίδες» ότι μια γενικευμένη εξέγερση στη Δυτική Όχθη θα αποτελούσε την ταφόπλακα στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Ορισμένοι Ισραηλινοί αναλυτές λένε μάλιστα πως είναι πιθανότερο να εξεγερθούν οι Παλαιστίνιοι πρώτα εναντίον των ηγετών τους παρά εναντίον των κατοχικών δυνάμεων και των εποίκων, ενώ εκτιμούν ότι ο ασκός του Αιόλου θα ανοίξει όταν πεθάνει ο πρόεδρος Αμπάς. Παράλληλα, καλλιεργείται πολιτικά το έδαφος ώστε τα κεφάλαια που έχουν παρακρατηθεί να διατεθούν στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα.

Στην ισραηλινή βουλή ξεκινούν σήμερα οι διαδικασίες για τη διάλυση του σώματος και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών πιθανώς τον Σεπτέμβριο, όπου θα δοκιμαστεί για πολλοστή φορά η πολιτική αντοχή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χάνει έδαφος ο Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή δημοσκόπηση (i24NEWS) αν γίνονταν σήμερα οι εκλογές το αποτέλεσμα θα ήταν ισόπαλο: Τα κόμματα που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου θα συγκέντρωναν 60 έδρες (σε σύνολο 120) και η αντιπολίτευση τις υπόλοιπες 60 έδρες. Το Λικούντ του Νετανιάχου, παρά τις απώλειες, θα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα (30 έδρες) ενώ ο ένας από τους δυο ακροδεξιούς εταίρους του (Σμότριχ) θα περνούσε οριακά το εκλογικό μέτρο.

Το νέο κόμμα του πρώην επιτελάρχη Γκάντι Έιζενκοτ θα έπαιρνε 17 έδρες, η συμμαχία των Μπένετ και Λαπίντ 15 έδρες, το κόμμα του Λίμπερμαν 8, και το Δημοκρατικό Κόμμα 9, δηλαδή συνολικά 49 έδρες. Μια συμμαχία αυτών των πολιτικών δυνάμεων θα χρειαζόταν επίσης τις 11 έδρες των δυο αραβικών κομμάτων για να φτάσει τις 60, όμως ακόμα και τότε δεν θα είχε την απόλυτη πλειοψηφία. Άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μεγαλύτερες απώλειες για το στρατόπεδο του Νετανιάχου και περισσότερες έδρες για τους αντιπάλους του, όμως επιβεβαιώνουν τη δύναμη των δυο αραβικών κομμάτων.

Το βασικό ερώτημα είναι αν μια ετερόκλητη συμμαχία αντιπάλων του Νετανιάχου θα μπορούσε να αναπτύξει τέτοια δυναμική ώστε να μην χρειάζεται τα αραβικά κόμματα για να κυβερνήσει. Από την άλλη πλευρά, το ακροδεξιό στρατόπεδο ισχυρίζεται ότι το αντι- Νετανιάχου μέτωπο είναι διατεθειμένο να συμμαχήσει ακόμα και με τον «διάβολο» προκειμένου να τον ρίξει από την εξουσία.

Τέσσερις είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Ο πρώτος είναι ο πόλεμος με το Ιράν, δηλαδή αν μέχρι τις εκλογές θα έχει συντριβεί το καθεστώς της Τεχεράνης ή αν θα έχει έλθει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, οπότε ο Νετανιάχου δεν θα έχει ολοκληρώσει τη «δουλειά». Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου μεγαλώνουν οι απώλειες του ισραηλινού στρατού από τη Χεζμπολάχ. Ο τρίτος παράγοντας είναι το Παλαιστινιακό, κυρίως η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, καθώς οι περισσότεροι Ισραηλινοί θεωρούν δικαιολογημένη τη σφαγή στη Γάζα.

Όλα αυτά συνδέονται με την καθημερινότητα των Ισραηλινών, τόσο στο πολεμικό πεδίο όσο και στο πεδίο της οικονομίας, όπου οι ηγέτες της σημερινής αντιπολίτευσης υπόσχονται μεγαλύτερη «αποτελεσματικότητα». Και ο τέταρτος παράγοντας είναι ο ίδιος ο Νετανιάχου καθώς πριν από ένα μήνα ανακοίνωσε ότι υπεβλήθη επιτυχώς σε θεραπεία για κακοήθη όγκο αρχικού σταδίου στον προστάτη. Ο 76χρονος πρωθυπουργός δήλωσε ότι άφησε πίσω αυτό το «μικρό ιατρικό ζήτημα», όμως πολιτικοί σχολιαστές διέγνωσαν μια χαραμάδα για την έξοδό του από την πολιτική ζωή.