Κλίμα έντασης επικρατεί από πρωί της Τετάρτης σε ολόκληρη την Γαλλία λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές γαλλικές πόλεις με κεντρικό σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» και εξαγγέλθηκαν μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές οι οποίες ανέφεραν πως αναμένουν ότι θα υπάρξουν επεισόδια βίας, ο αριθμός των ατόμων που θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις θα υπερβαίνει τις 100.000. Προς το σκοπό αυτό, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό, 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται «επί ποδός πολέμου» με εντολή να μην ανεχθούν καμία πράξη βίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά όχι και πράξεις βίας.

Aπό τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προσαχθεί εκατονταδες άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, επιχείρησαν να μπλοκάρουν, στο Παρίσι, στη Λυών, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Στις φλόγες εστιατόριο στο Παρίσι

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού.

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν σήμερα το πρωί στη χώρα έπειτα από μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε σε μέσα κονωνικής δικτύωσης.

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Εικόνες από τα επεισόδια στο Παρίσι