Η Αθήνα και το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσουν το Final Four της EuroLeague για το 2026, όπως αποφάσισε η πλειοψηφία των ομάδων που συμμετέχουν, καθώς στη σχετική ψηφοφορία των μετόχων, η ελληνική πρωτεύουσα νίκησε την πρόταση του Βελιγραδίου με ψήφους 8-3 και δύο αποχές, η απόφαση πάρθηκε οριστικά.

Έτσι, η κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια και συγκεκριμένα το 2007, ενώ η χώρα μας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει Final Four για τέταρτη φορά.

Παραλίγο αναβολή

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες ομάδες σκέφτονταν να ζητήσουν νέα αναβολή, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προσφορών, συζητήσεων και διεργασιών, ωστόσο Φενέρμπαχτσε, Μπασκόνια και ΤΣΣΚΑ Μόσχας επέμειναν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως κι έγινε.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ).

Τα προηγούμενα ελληνικά Final Four